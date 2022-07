Netflix et Sennheiser proposent une expérience audio spatiale inédite, pour s'immerger plus encore dans ses contenus préférés.

Quand on regarde du contenu vidéo, et plus encore si c’est un format long comme une série TV ou un film, l’audio est une composante très importante de l’expérience, vous aidant à vous immerger pleinement et à ressentir comme il se doit la moindre scène. Sur ce plan, les technologies ont fait d’énormes progrès, notamment avec l’arrivée de l’audio spatial. Aujourd’hui, Netflix et Sennheiser s’associent pour proposer une expérience spatiale inédite.

Netflix et Sennheiser proposent une expérience audio spatiale inédite

Netflix et Sennheiser ont annoncé que les utilisateurs Netflix peuvent profiter du Son Spatial grâce à la technologie AMBEO de Sennheiser, et ce, peu importe l’appareil utilisé, peu importe aussi les enceintes dont ils disposent.

Bien évidemment, l’équipement reste important en ce qui concerne la qualité du son qui arrive à vos oreilles, mais cela signifie que n’importe quelle enceinte ou n’importe quel casque ou écouteur peut proposer une forme de spatialisation. AMBEO regroupe tant la spatialisation en elle-même que le rendu du son de Sennheiser.

Pour s’immerger plus encore dans ses contenus préférés

Le rendu du son est un concept important à comprendre ici. L’idée est de “rendre” (calculer) un signal sonore de la même manière qu’une carte graphique calcule une image 3D synthétique, par exemple. Les anciennes technologies de spatialisation utilisaient différents enregistrements de son pour les jouer sur différents canaux (avant, arrière, gauche, droite, etc.). Ici, le rendu du son calcule le signal sonore que vos oreilles doivent recevoir.

À l’heure actuelle, seul un petit nombre de contenus Netflix supportent l’Audio Spatial, mais les utilisateurs peuvent trouver les “titres compatibles” avec les icônes 5.1 ou ATMOS. Il y a par ailleurs une page d’aide dédiée.

L’audio spatial améliore grandement l’expérience globale, c’est donc un ajout très intéressant sur la plate-forme. Espérons seulement que la liste des contenus compatibles s’agrandira rapidement et que tous les nouveaux titres seront pris en charge. Pourrait-on même espérer que l’intégralité du catalogue puisse en profiter ?