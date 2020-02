Netflix et Activision Blizzard préparent des séries animées Diablo et Overwatch

Les licences Diablo et Overwatch de l'éditeur américain Activision Blizzard vont être adaptées sur le petit écran par le service de streaming Netflix.

Malgré l’annulation de Skylanders Academy après trois saisons et la mise en pause du développement de l’adaptation cinématographique de Call of Duty, la société de production Activision Blizzard Studios est toujours aussi décidée à étoffer l’univers de ses franchises avec du cross-media. Les prochains sur la liste sont Diablo et Overwatch comme l’a indiqué Nick van Dyk, président des studios Activision Blizzard, sur son profil LinkedIn : “Producteur exécutif de Diablo, une adaptation TV de la licence de Blizzard Entertainment, rendue selon un style anime (ndlr : à la Castlevania). La série est actuellement en préproduction pour une distribution mondiale via Netflix (…) Avec mon partenaire créatif, j’ai développé et vendu une série animée basée sur la franchise Overwatch“. La plateforme Netflix semble donc avoir encore raflé deux grosses licences à adapter en série animée après The Witcher et Resident Evil (pas encore officialisé).

Le film Call of Duty s’offre l’auteur du Joker

Outre les séries Overwatch et Diablo, une adaptation cinématographique de Call of Duty est toujours en préparation, même si ce n’est plus une priorité pour le moment. Le réalisateur Stefano Sollima a récemment déclaré que toutes les parties décident comment aller de l’avant. Sollima a souligné que cette initiative n’a rien d’exceptionnel, étant donné que les films hollywoodiens peuvent mettre beaucoup de temps à prendre forme. Il a d’ailleurs écrit le scénario du film Call of Duty aux côtés de Scott Silver, l’auteur du Joker et The Fighter, tous deux nominés aux Oscars.