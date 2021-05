Netflix envisagerait d’ajouter des jeux vidéo à son catalogue

Le Netflix du jeu vidéo, c'est ce que proposent des services comme le Xbox Game Pass. Et si Netflix se lançait à son tour sur le marché du jeu vidéo ?

Maintes fois copié, rarement égalé, Netflix est une plate-forme de streaming très aboutie. Avec un catalogue très intéressant, notamment dans ses productions originales. L’on évoque assez régulièrement l’arrivée ici ou là d’un “Netflix du jeu vidéo”. Et si celui-ci était proposé par Netflix lui-même ? C’est la folle rumeur du moment.

Netflix chercherait à s’étendre du côté du “divertissement interactif”

Netflix est connu, et reconnu, pour une seule et unique activité, le streaming vidéo, de séries et de films. Cela étant dit, il semblerait que l’entreprise cherche aujourd’hui à étendre ses activités en proposant des jeux vidéo. C’est tout du moins ce qui ressort d’un article de The Information. Selon les sources du medium, Netflix aurait approché plusieurs grands cadres de l’industrie du jeu vidéo pour obtenir de l’aide dans cette nouvelle grande initiative.

Verra-t-on bientôt des jeux vidéo au catalogue de la plate-forme ?

Suite à la publication de cet article, Netflix a transmis un communiqué à Polygon indiquant, sans pour autant confirmer précisément l’information, que la plate-forme est très enthousiaste à l’idée d’en faire davantage avec ce qu’elle appelle le “divertissement interactif”.

“Nos abonnés sont très intéressés par la variété et la qualité de notre contenu. C’est pour cette raison que nous étendons constamment notre offre – des séries aux documentaires, en passant par les films, les productions en langue originale et la téléréalité. Nos abonnés aiment aussi s’engager plus profondément dans les histoires qu’ils aiment – à travers des séries interactives comme Bandersnatch et You vs Wild ou des jeux basés sur Stranger Things, La Casa de Papel et To All the Boys. Alors nous sommes très enthousiastes de pouvoir en faire davantage avec le divertissement interactif.”

Dans un sens, il n’est surprenant que Netflix cherche à s’étendre. La popularité grandissante des services de streaming rend le marché toujours plus concurrentiel, d’autant plus que Netflix propose certains de ses contenus grâce à des licences chèrement acquises auprès d’autres studios qui ont déjà leur propre service de streaming. Autrement dit, ce ne serait pas une mauvaise idée pour la plate-forme d’avoir une alternative dans l’éventualité où la situation tourne mal, bien que l’on doute que cela arrive d’ici peu.