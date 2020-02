Netflix : en 2020, le service de VOD dépensera 5 fois plus qu’en 2015 pour ses contenus originaux

Pour avoir un catalogue de films et séries toujours plus étoffé, l'américain déboursera cette année 20 milliards de dollars. De quoi attirer les talents de l'industrie, remporter de prestigieux prix et s'établir un peu plus comme un acteur qui compte sur le petit écran.

Le service de streaming et vidéo à la demande Netflix a un poids toujours plus grand sur les contenus disponibles sur le petit écran, moyennant un abonnement mensuel à partir de 7,99€. De plus en plus présent aux cérémonies officielles, Netflix a remporté de nombreux prix lors des Golden Globes 2020, et avant ça lors des Emmy Awards 2019. Des films phares telles que Roma de Alfonso Cuarón, Icarus de Bryan Fogel et les séries Orange Is the New Black, House of Cards, Stranger Things ou The Crown ont permis d’établir l’entreprise comme un acteur majeur remportant succès critique auprès de la presse et du public. Et Neflix ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : selon 01Net, le service va investir 20 milliards de dollars en 2020 pour réaliser de nouvelles créations originales, films et séries.

Un budget hors du commun

En 2018, Netflix avait levé la coquette somme de 2 milliards de dollars de dette pour des créations originales afin de clore un budget total avoisinant les 12 milliards. L’année dernière, plus impressionnante encore, Netflix prévoyait un budget de 15 milliards de dollars, soit près du double. En 2015, Netflix n’avait dépensé que 4,5 milliards de dollars. Et la surenchère n’en était qu’à ses débuts puisqu’aujourd’hui le service vise 20 milliards. Des chiffres vertigineux qui doivent lui permettre de faire face cette année à une concurrence décidément de plus en plus rude, les services de streaming se multipliant, et chacun cherchant à se tailler une part du gâteau : Hulu, HBO, Disney, Amazon Prime Video, Apple TV+ et Peacock (NBC Universal).

Des dettes mirobolantes

Face à ce constat, impossible de ne pas jeter un œil aux dettes de l’entreprise, qui accumulait ainsi en septembre 2017 22 milliards de dette, alors qu’un an plus tôt celle-ci s’élevait à 16,8 milliards de dollars. À la manière des sociétés de technologie telles qu’Uber, Netflix cherche à rester à flot, mais n’est pas rentable pour autant. Un état de fait qui pose la question de son existence au long terme.