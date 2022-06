Netflix dévoile un premier trailer pour sa série animée Cyberpunk 2077

Netflix et CD Projekt Red dévoilent le premier trailer de Cyberpunk : Edgerunners, une série animée qui vous replongera dans les rues de Night City.

Netflix et CD Projekt Red viennent de dévoiler le tout premier trailer pour Cyberpunk : Edgerunners, une série animée basée sur le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Les deux entités avaient officialisé ce projet en 2020 et travaillent à son développement depuis 2018. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les attentes sont élevées, et pas uniquement de la part des fans du jeu vidéo.

Cette histoire en 10 épisodes tourne autour d’un enfant des rues devenu mercenaire edgerunner. Tout ceci se passe bien évidemment dans Night City, “une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles”, si l’on en croit la description qui accompagne la vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Netflix. CD Projekt Red est producteur sur ce projet avec Rafal Jaki comme showrunner – The Witcher 3 : Wild Hunt, Cyberpunk 2077 -, mais l’animation est réalisée par l’entreprise japonaise Studio Trigger.

Une série animée qui vous replongera dans les rues de Night City

Si le nom de Studio Trigger vous dit quelque chose, c’est parce que c’est à ce dernier que l’on doit des séries comme Kill la Kill ou encore Promare et il faut bien admettre que Edgerunners ressemble fort à ce que fait de mieux ce studio. Mieux encore, gage de réussite supplémentaire si l’on peut dire, la série sera réalisée par le fondateur de Studio Trigger, Hiroyuki Imaishi, avec Hiromi Wakabayashi en charge du design des personnages. La bande originale, quant à elle, sera composée par Akira Yamaoka – Silent Hill -. Cyberpunk : Edgerunners devrait arriver sur la plate-forme de streaming dans le courant du mois de septembre.

Voilà en tous les cas qui devrait compléter parfaitement l’univers que l’on a pu découvrir avec le jeu Cyberpunk 2077. Encore quelques mois de patience avant de pouvoir (re)plonger dans les rues de Night City.