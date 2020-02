Netflix dévoile un premier teaser pour sa série animée Transformers

Netflix dispose d'un budget plus que conséquence chaque année pour ses créations originales. Cela passe aussi par revisiter certaines licences cultes. Voici aujourd'hui un teaser pour une nouvelle série d'animation Transformers...

Netflix entend bien faire crouler ses abonnés sous les productions originales. Chaque année davantage. Et il y a en pour tous les goûts, dans tous les formats. Séries TV, films, en live ou d’animation. De vraies nouveautés ou dans des univers déjà bien connus. Aujourd’hui, la plate-forme dévoile un premier teaser pour sa série d’animation Transformers. L’occasion de découvrir une guerre qui s’annonce sans espoir…

Une première bande-annonce pour la première partie de Tranformers : War for Cybertron

Dans cette première bande-annonce pour sa série animée Transformers, il est clair que l’on reviendra aux origines des robots. Cette très courte introduction à la première partie de la trilogie War For Cybertron dépeint le combat des Autobots dans ce qui ressemble à une guerre désespérée pour empêcher les Decepticons de trouver le Allspark, source du pouvoir des machines, et détruire l’essence même de ce que sont les Transformers. Le scenario n’est certes pas des plus complexes, a priori, mais voilà qui devrait être très sombre. Certains pourraient même faire le parallèle avec la politique humaine, avec un Megatron qui qualifie les efforts des Autobots d'”agression”.

Netflix continue de jouer la carte de la nostalgie des années 1980

Ce teaser nous donne aussi un aperçu de ce “nouveau” style d’animation, qui se résume à de nombreux effets spéciaux numériques mais qui convient très bien aux combats avec de gigantesques robots. D’ailleurs, question combat, préparez-vous à en avoir pour votre compte. Rooster Teeth et Polygon Pictures n’ont pas oublié pour les jeunes (et les moins jeunes) adorent la licence Transformers. Aucune date de lancement précise n’a malheureusement été donnée pour le début de War For Cybertron. Il faut pour l’heure se contenter d’un “prochainement”. Une chose est sûre, Netflix semble bien décidé à jouer la carte de la nostalgie des année 1980 auprès de ses abonnés.