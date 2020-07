Netflix désormais disponible sur les Nest Hub et Nest Hub Max

Les appareils connectés ont beaucoup évolué ces dernières années. Les enceintes connectées sont devenues des écrans connectés, pour consommer toujours plus de contenu n'importe où dans la maison. Et le streaming s'invite à la fête.

Les enceintes connectées sont devenues des écrans connectés, ces smart displays qui veulent s’inviter dans toutes les pièces de nos maisons. Ces accessoires peuvent être extrêmement pratiques, notamment dans la cuisine pour suivre une recette tout en permettant de contrôler les lumières de la maison, de voir qui est à la porte et d’ouvrir cette dernière le cas échéant, par exemple. Les possibilités sont infinies, et le streaming s’invite à son tour.

Netflix débarque sur les Nest Hub et Nest Hub Max

Avec un tel appareil chez soi, on peut imaginer toutes sortes de scénarios d’utilisation. Aujourd’hui, Google a décidé d’améliorer encore ses Nest Hub et Nest Hub Max en les rendant compatibles avec le service de streaming Netflix. Selon le communiqué officiel de la firme de Mountain View : “Que vous soyez en train d’écouter de la musique, de prendre connaissance de l’actualité ou de regarder une série TV populaire, votre Nest Hub ou Nest Hub Max vous divertira pendant que vous préparez le dîner ou que vous faites la vaisselle. C’est aussi le compagnon ultime pour la cuisine, avec un accès à des tonnes de vidéos YouTube, allant des astuces de cuisine à des tutoriels complets. Et aujourd’hui, pour la première fois sur un smart display, vous pouvez ajouter Netflix à la liste des activités de la cuisine : À compter d’aujourd’hui Netflix est disponible sru Nest Hub et Nest Hub Max.”

À vous le streaming directement dans la cuisine !

Comme c’est souvent le cas avec ce genre de grosses nouveautés, le déploiement se fait de manière progressive. Celui-ci a démarré il y a quelques heures seulement. Il est tout à fait possible que vous ne puissiez pas avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité avant quelques jours sur votre Nest Hub ou Nest Hub Max. Un peu de patience et vous pourrez bientôt regarder vos séries et films préférés Netflix directement sur votre smart display, où que celui-ci soit positionné.