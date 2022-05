Netflix déploie une fonction “Boîte mystère” pour sa section Kids

Netflix lance la Boîte mystère pour les enfants pour découvrir du nouveau contenu qui pourrait leur plaire.

Si la plate-forme de streaming Netflix semble davantage faire évoluer son catalogue, les fonctionnalités ne sont pas en reste, bien que ce soit plus discret. Il devrait y avoir des nouveautés très bientôt, notamment dans l’offre des abonnements ainsi la gestion des comptes. Aujourd’hui, une nouveauté fait son apparition et celle-ci pourrait plaire aux enfants.

Trouver du nouveau contenu à regarder sur Netflix n’est pas chose facile. La chose est tout aussi vraie pour les enfants. Et parfois, les enfants sont encore plus indécis que les adultes. Mais avec la nouvelle fonctionnalité “Boîte mystère” du service pour Netflix Kids disponible depuis, la décision revient à l’algorithme.

De la même manière que l’option “Lire quelque chose” pour les comptes adultes, la fonctionnalité Boîte mystère vient sélectionner un contenu que l’enfant n’a pas déjà regardé. Et les parents peuvent être rassurés : les sélections, qu’il s’agisse d’un film ou d’une série, de cette Boîte mystère ne sortent pas non plus de n’importe où. L’algorithme se base sur les contenus déjà visionnés pour proposer des titres que les enfants pourraient apprécier.

Pour tester cette Boîte mystère, il suffit de sélectionner un profil enfant sur Netflix, sur la plate-forme de votre choix. Ensuite, allez dans la ligne “Favoris” en haut sur la page d’accueil. Là, vous verrez l’option “Boîte mystère”, avec une sélection de nouveaux titres.

En ce qui concerne le catalogue pour enfants, Netflix a plus de concurrence que jamais. Son principal rival est évidemment Disney+, qui prévoit de dépenser pas moins de 32 milliards de dollars dans le contenu pour l’année fiscale 2022. Hulu, HBOMax et Apple TV+ offrent, eux aussi, tous un catalogue pour enfants. L’année dernière, Netflix avait acquis certaines grosses licences, on pense notamment à la Roald Dahl Story Company. Mais dans le contexte actuel de réduction des coûts suite à une perte historique d’abonnés en ce début d’année, nous devrions voir la plate-forme avancer avec davantage de précaution. Plusieurs contenus pour enfants qui étaient en production ont récemment étaient annulés, y compris une série animée par Meghan Markle et Ava DuVernay Wings of Fire.