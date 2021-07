Netflix confirme préparer son arrivée dans le monde du jeu vidéo, gratuit pour les abonnés

Netflix confirme se lancer bientôt dans le jeu vidéo, un nouveau service encore assez mystérieux qui sera gratuit pour les abonnés.

Netflix est aujourd’hui un géant du streaming vidéo, le plus gros acteur du marché actuellement, sans l’ombre d’un doute. Mais il est toujours possible de faire mieux. Pour la plate-forme, cela pourrait passer par le jeu vidéo, tout du moins en est-elle aujourd’hui convaincue. Un nouveau service devrait ainsi voir le jour, service qui sera gratuit pour les abonnés.

Depuis quelque temps maintenant circulent des rumeurs laissant entendre que Netflix pourrait se lancer sur le marché du jeu vidéo. Et ces rumeurs sont aujourd’hui confirmées. Pas via un communiqué public officiel, il est vrai, mais l’information est pourtant confirmée, via une lettre de l’entreprise aux investisseurs.

Selon Netflix, “nous sommes aussi dans les premières étapes d’une extension dans les jeux vidéo, construisant sur nos efforts précédents autour de l’interactivité (Black Mirror Bandersnatch, par exemple) et nos jeux Stranger Things. Nous voyons le jeu vidéo comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, avec un développement similaire à ce que nous avons fait pour les films, animations et séries originales.”

Et la bonne nouvelle, c’est que, si vous êtes déjà abonné(e) à Netflix, il semblerait que l’accès à ces jeux sera gratuit, car inclus dans votre abonnement. Netflix affirme par ailleurs que le premier lot de jeux sera centré sur le mobile mais il est encore bien trop tôt pour savoir de quels genres de jeux il sera question.

Il sera en tous les cas intéressant de voir comment évolue cette initiative de Netflix par rapport aux autres services concurrents, d’autant que les jeux vidéo ne sont pas le domaine premier de Netflix malgré leurs efforts de création de contenus basés sur des jeux vidéo. Apple propose un abonnement similaire avec Apple Arcade, tout comme Google avec son Google Play Pass.