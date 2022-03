Netflix : ces paramètres et options que vous ne connaissez peut-être pas

Netflix regorge de paramètres et d'options pour une expérience de streaming adaptée à tous les besoins, tous les usages. En voici certains à connaître.

Avec plus de 222 millions d’abonnés, Netflix est l’un des services de streaming les plus populaires du monde. Avec son catalogue très varié de séries TV et de films, Netflix peut proposer du contenu pour tout le monde. Que vous utilisiez la plate-forme tous les jours ou juste de temps à autre, vous ne connaissez peut-être pas tous ses secrets. En voici quelques-uns.

Restreindre les recherches aux productions originales Netflix

Ouvrez l’application Netflix sur n’importe quel appareil et tapez “Netflix” dans la barre de recherche, vous verrez alors tous les films et séries produits par Netflix.

Vous pouvez aller plus loin encore pour cibler les contenus interactifs. Pour retrouver tous les contenus similaires à Black Mirror : Bandersnatch, intégrez simplement “interactive” dans la barre de recherche, vous verrez les résultats correspondants, y compris ceux dédiés aux enfants.

Vous pouvez utiliser cette même méthode pour trouver du contenu compatible 4K HDR. Tapez 4K et/ou HDR dans la barre de recherche et vous verrez les contenus compatibles avec votre demande. Gardez cependant bien à l’esprit que ceux-ci sont encore relativement rares.

Utiliser les codes cachés pour trouver du contenu

Comme vous le savez peut-être déjà, l’information ayant été bien relayée, Netflix a des codes pour accéder à des sous-catégories, un peu comme le menu secret chez Starbucks. Vous pouvez limiter votre recherche de contenus à ces sous-catégories spécifiques en utilisant les codes à quatre chiffres sur le site web.

Ainsi, vous pourrez facilement trouver ce dont vous avez envie pour votre soirée avec le bon code.

Contrôler la vidéo sur un clavier

Si vous utilisez Netflix sur un ordinateur, vous passez probablement par la souris pour mettre en pause, revenir quelques secondes en arrière ou contrôler le volume. Il y a des raccourcis clavier pour cela. Le volume se pilote avec les flèches haut et bas, les flèches gauche et droite, quant à elles, permettent de reculer et d’avancer de 10 secondes. La touche M, elle, coupe le son.

Pour mettre en pause, utilisez la barre d’espace. Appuyez une nouvelle dessus et la lecture reprend. Pour passer en mode plein écran, appuyez sur la touche F, et Echap pour revenir.

Ajuster l’utilisation de la data

Nombreux sont les utilisateurs à regarder Netflix sur leur smartphone ou tablette. Celles et ceux qui ont un forfait data limité peuvent vivre le voir fondre comme neige au soleil, selon la qualité vidéo. Il est cependant possible de gérer l’utilisation de la data.

Ouvrez l’app Netflix sur votre smartphone et tapotez sur l’icône Plus sur votre profil. Cliquez sur Paramètres de l’application et dans la section Lecture vidéo cliquez sur Consommation des données cellulaires. Selon la page d’aide de Netflix, changez la configuration à Wi-Fi uniquement pour éviter de puiser dans votre forfait data.

Vous pouvez aussi changer l’utilisation de la data par Netflix depuis votre navigateur pour tous vos écrans, y compris mobile. Ouvrez votre profil sur la page de votre compte et cliquez sur Paramètres de lecture. Là, quatre options : Auto (par défaut), Faible (jusqu’à 0,3 Go par heure), Moyenne (jusqu’à 0.7 Go par heure) et Élevée (jusqu’à 3 Go par heure pour la HD et 7 Go par heure pour l’Ultra HD). Moins la qualité est élevée, moins vous consommez de data. N’oubliez pas d’enregistrer vos réglages.

Utiliser l’audiodescription

Une fonctionnalité peu connue de Netflix, qui peut être très utile pour les personnes souffrant de déficience visuelle. Lorsque vous activez l’audiodescription, une voix offre ajoute une description de ce qui se passe à l’écran dans le film ou l’épisode. Une voix décrit les expressions faciales, les vêtements, la scène, les mouvements et d’autres éléments importants.

Netflix explique la majorité de ses contenus originaux disposent de l’audiodescription et celle-ci est aussi disponible sur d’autres titres du catalogue. Pour l’activer, commencez la lecture sur votre appareil. Ensuite, il faut tapoter sur l’écran ou utiliser la télécommande pour faire apparaître l’icône avec les différentes langues et voir les langues dans lesquelles l’audiodescription est disponible.

Modifier le sous-titrage

Certains adorent le doublage dans leur langue natale, d’autres apprécient les versions originales avec les sous-titres. Netflix permet d’ajuster les paramètres de ces derniers : police, taille de police, ombrage et même fond d’écran.

Il faut pour cela ouvrir Netflix dans un navigateur web et sélectionner un profil dans la page du compte. Cliquez ensuite sur Affichage des sous-titres pour changer tout cela et cliquer sur Enregistrer. Cela peut être défini pour chaque profil sur votre compte Netflix. Il faudra peut-être relancer l’app pour que le changement soit pris en compte. Si vous n’aimez pas ces modifications, choisissez simplement Réinitialiser pour revenir à la configuration par défaut.

Consulter le bit rate

Netflix permet de consulter le bit rate via le menu “Stats for nerds” de Netflix. Plus le bit rate est elevé, plus la qualité vidéo est bonne. Une fois la vidéo ouverte, pressez Ctrl + Maj + Alt + D pour afficher le bit rate, l’état du buffer et le nombre d’images par seconde.

Sur certains téléviseurs, il est possible de faire apparaître ce menu, via la télécommande et, le plus souvent, le bouton Info. Appuyez sur le bouton pendant la lecture de votre vidéo. Sur un boîtier Roku, choisissez une vidéo et avant d’appuyer sur lecture, appuyez sur le bouton astérisque * deux fois pour voir ces chiffres. Appuyez encore deux fois dessus pour les faire disparaître.