Netflix avec publicité pourrait coûter entre 7 et 9 $ par mois

Le forfait avec publicité de Netflix pourrait coûter entre 7 et 9 $ par mois. Rien ne semble encore cependant définitivement arrêté. Cela permettra-t-il de relancer la plateforme ?

Le futur forfait avec publicité de Netflix pourrait proposer une remise importante par rapport aux offres existantes de la plateforme. Selon Bloomberg, le géant du streaming envisagerait un tarif mensuel situé entre 7 et 9 $. Pour remettre les choses dans leur contexte, le forfait le plus basique (“Essentiel”) actuellement est proposé à 8,99 € par mois et n’offre pas le streaming en HD. Vous pouvez débourser jusqu’à 17,99 € par mois pour profiter du contenu en 4K.

Le forfait avec publicité de Netflix pourrait coûter entre 7 et 9 $ par mois

Ce nouveau forfait pourrait arriver dans une demi-douzaine de pays d’ici à la fin de l’année, avec un déploiement plus vaste prévu pour 2023. Bloomberg rapporte que Netflix veut éviter que les utilisateurs se plaignent d’une chose très répandue sur les services proposant des offres avec publicité. Tout d’abord, l’entreprise ne souhaite afficher qu’environ 4 minutes de publicité par heure et n’en intègrera aucune à la fin d’un épisode ou d’un film. De plus, la plupart des abonnés verront la même sélection de publicités, ceci principalement parce que Netflix veut éviter que les utilisateurs voient toujours les mêmes spots de manière répétée.

Rien ne semble encore cependant définitivement arrêté

Bloomberg avait par ailleurs déjà rapporté que Netflix ne prévoyait pas de montrer de publicités dans les contenus pour enfants ou les films originaux. Du code découvert dans l’application laisse aussi entendre que ce nouveau forfait ne permettrait pas le téléchargement de contenu pour le visionnage hors ligne. Netflix qualifiait alors l’article de Bloomberg de “pure spéculation à ce stade”, dans un communiqué partagé à The Verge, ajoutant qu’elle n’en était encore qu’à “décider de comment lancer une offre plus abordable financée par la publicité, aucune décision n’ayant encore été prise.”

Cela permettra-t-il de relancer la plateforme ?

Pendant des années, Netflix a refusé la simple idée d’ajouter de la publicité dans ses offres, mais c’était avant que ses chiffres s’écroulent. Pour son dernier trimestre fiscal en date, Netflix a perdu près d’un million d’abonnés, après une perte de 200 000 abonnés durant le premier trimestre de l’année.