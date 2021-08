Netflix augmente une fois de plus le prix de ses abonnements

Le prix des abonnements pour le service de streaming Netflix est revu à la hausse un peu partout dans le monde, notamment en France.

Alors que Netflix se veut de plus en plus ambitieux avec la création de nombreuses franchises, mais également la diffusion de plusieurs séries et films à gros budget pratiquement tous les mois avec des acteurs et des réalisateurs reconnus dans l’industrie cinématographique, la souscription mensuelle à la plateforme SVOD coûte encore plus cher pour les clients et ce n’est pas la première fois qu’une majoration des prix est annoncée, même si celle-ci s’est fait de manière plutôt discrète.

Les nouveaux prix de Netflix

L’offre Essentiel (un seul écran à la fois et pas de haute-définition) passe ainsi de 7,99 à 8,99 euros par mois. L’offre Standard (deux écrans simultanés et la haute-définition avec une résolution maximale de 1080p) grimpe de 11,99 à 13,49 euros et enfin l’offre Premium (quatre écrans simultanés et la haute-définition avec résolution maximale en 4K avec la HDR) se voit désormais proposée à 17,99 euros par mois, contre 15,99 euros par le passé. Cette hausse s’explique autant par la nécessité de rentabiliser les investissements croissants en contenus de Netflix que celle de remédier à la baisse de la croissance des nouveaux abonnés. Néanmoins, la concurrence risque fortement de profiter de cette décision pour attirer certains clients avec un abonnement dont le prix n’aura pas changé malgré un catalogue riche et varié.