Netflix augmente ses tarifs aux États-Unis… et bientôt en France ?

Netflix est une plate-forme de streaming vidéo très populaire, le plus populaire du moment même. Et de temps à autre, le service augmente ses tarifs sans prévenir. C'est le cas aujourd'hui aux État-Unis.

Avec les années, Netflix a augmenté plus d’une fois les tarifs de ses offres. Si vous êtes déjà abonné(e) à la plate-forme de streaming vidéo, il vous faut savoir que de nouveaux tarifs entreront bientôt en vigueur aux États-Unis. Cela étant dit, cette augmentation de prix ne s’applique qu’aux offres Standard et Premium. Le tarif de l’offre Essentiel, quant à lui, reste inchangé. Pour le moment tout du moins. Et uniquement aux États-Unis, on le rappelle.

Netflix augmente ses tarifs aux États-Unis

Selon le communiqué de Netflix, cette augmentation verra l’offre Standard, qui permet de streamer en HD et pour un maximum de deux appareils en simultané, passer à 14$ par mois. Cela représente une augmentation de 1$ par mois par rapport au tarif actuel. L’offre Premium, quant à elle, qui permet jusqu’à quatre appareils simultanément et des streams en UHD, passera à 18$ par mois, soit une augmentation de 2$ par mois.

Les abonnements Standard et Premium sont concernés

Comme dit, l’offre Essentiel garde son tarif, soit 9$ par mois aux États-Unis. Elle ne permet de streamer ses films et séries préférés que sur un seul appareil et ne propose pas la qualité HD, encore moins la UHD. Si l’on regarde l’évolution des tarifs de Netflix au fil des années, on se souviendra que, il y a environ cinq ans, l’offre Standard ne coûtait que 10$ par mois. Autrement dit, cela représente pratiquement une augmentation de 1$ par an sur l’abonnement mensuel.

Cela étant dit, Netflix investit énormément dans la production de contenus originaux, que ce soit des films, des séries ou même des documentaires, pour rivaliser avec la concurrence, toujours plus nombreux et plus agressifs sur le marché.

Et si vous vous posiez la question de savoir si cette augmentation de tarif sera répercutée sur la France, sachez qu’il y a de grandes chances que ce soit le cas. Ce fut déjà le cas à plusieurs reprises par le passé…