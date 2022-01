Netflix augmente (encore) les tarifs de ses abonnements (pas tout de suite en France)

Netflix augmente encore ses tarifs. Un changement tarifaire pour l'instant limité aux États-Unis.

Avec un catalogue qui ne cesse de s’étoffer et une entreprise qui investit de plus en plus dans des contenus originaux, tant films que séries TV, il est évident que les dépenses de Netflix sont toujours plus conséquentes. La société doit aussi investir dans ses serveurs pour pouvoir répondre à la demande d’une base d’utilisateurs toujours plus importante, d’autant plus que ceux-ci regardent leurs contenus préférés dans des résolutions toujours plus élevées. D’où de régulières augmentations des tarifs.

Netflix augmente encore ses tarifs

Tout ceci conduit donc assez logiquement à une augmentation des coûts d’exploitation globaux pour l’entreprise. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que Netflix vient tout récemment d’annoncer une nouvelle augmentation des tarifs de ses abonnements. Cela signifie pour les abonnés américains que l’offre Basique sera désormais proposée à 9,99 $ par mois, soit une augmentation d’un dollar par rapport au tarif actuel.

Cette augmentation de prix s’applique aussi, évidemment, aux autres offres. L’offre Standard coûte désormais 15,49 $ par mois, en augmentation de 1,50 $, et l’offre Premium, qui permet aux utilisateurs de profiter de la 4K et jusqu’à quatre appareils en simultané, coûte désormais 19,99 $ par mois, soit 2 $ de plus qu’auparavant.

Un changement tarifaire pour l’instant limité aux États-Unis

Selon Netflix, ces nouveaux tarifs ne s’appliquent qu’aux nouveaux abonnés, mais finiront par être appliqués à tous les abonnés. Celles et ceux qui sont déjà inscrits devraient recevoir un email 30 jours avant que la modification du tarif ne prenne effet, leur permettant soit de changer d’offre soit d’annuler leur abonnement, purement et simplement.

Comme à l’accoutumée, cette augmentation ne concerne pour l’heure que les États-Unis, mais il y a fort à parier que la plate-forme répercute ce changement en Europe, et plus précisément en France dans les semaines/mois à venir. À suivre !