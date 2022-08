Netflix annule la série télévisée Resident Evil

La série télévisée Resident Evil est annulée par la plateforme de streaming Netflix après seulement une saison.

Dans l’ombre de la quatrième saison de Stranger Things, l’adaptation en série de la licence Resident Evil avait débuté sur Netflix à la deuxième place avec 72,7 millions d’heures de visionnage. La deuxième semaine, Resident Evil n’a pas connu la hausse importante que l’on attend d’une nouvelle série lorsque le bouche-à-oreille se répand. La série télévisée a enregistré 73,3 millions d’heures de visionnage au cours de la deuxième semaine et s’est classé troisième, avant de chuter brusquement et de sortir du top 10 après seulement trois semaines.

The cancellation of the #ResidentEvil series came after it fell out of the @netflix Top 10 altogether after only three weeks. https://t.co/V2XKEvjY6l — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 26, 2022

Alors que Resident Evil ne continue pas, Netflix peut compter sur plusieurs succès comme Stranger Things, Arcane, The Witcher, The Umbrella Academy, Shadow and Bone, Vikings : Valhalla, Sweet Tooth, Black Mirror, et le dernier né, The Sandman, qui a fait un véritable carton et devrait être renouvelé sous peu, pour continuer à attirer du public. L’arrivée de nouvelles productions comme The Midnight Club, The Witcher : Blood Origin, Cabinet of Curiosities de Guillermo Del Toro, 3 Body Problem, One Piece et Avatar : The Last Airbender vont encore plus étoffer le catalogue du service de SVOD.

Resident Evil, un nouvel échec pour Capcom dans le transmédia

Cette série en prise de vue réelle est la deuxième incursion de Netflix dans l’univers de Resident Evil. La première était la série animée Resident Evil : Infinite Darkness, qui mettait en scène les doubleurs de jeux vidéo Nick Apostolides et Stephanie Panisello. Dans cette nouvelle série Resident Evil, dont le showrunner est Andrew Dabb, l’histoire se déroule en l’an 2036. Quatorze ans après qu’un virus mortel a provoqué une apocalypse mondiale, Jade Wesker lutte pour sa survie dans un monde envahi par des infectés assoiffés de sang et des créatures démentes. Dans ce carnage absolu, Jade est hantée par son passé à New Raccoon City, par les liens effrayants de son père avec Umbrella Corporation, mais surtout par ce qui est arrivé à sa sœur, Billie.

Le trailer de la série Resident Evil de Netflix

La série Resident Evil mettait en vedette Ella Balinska, Lance Reddick, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nunez. Les autres acteurs sont Ahad Raza Mir, Connor Gosatti et Turlough Convery.