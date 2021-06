Netflix annule la série télévisée Jupiter’s Legacy, mais commande un spin-off

Jupiter's Legacy ne reviendra pas avec une deuxième saison.

Promis à un bel avenir, Jupiter’s Legacy n’a finalement pas rencontré le succès escompté sur la plateforme de streaming Netflix, en plus d’avoir été massacré par la critique. Adaptée des comics de Mark Millar, la série n’est pas renouvelée et le casting a été libéré. Un échec qui ne met pas totalement fin à la licence dans le monde du petit écran puisqu’un spin-off se déroulant dans le même univers que celui de Jupiter’s Legacy a été commandé : “Supercrooks suivra un gang hétéroclite de super-méchants, d’escrocs, de petits voleurs et de petites frappes, qui se regroupent tous pour le casse du siècle et l’histoire criminelle la plus scandaleuse que vous n’ayez jamais vue. Le crime paie parfois, et ils vont le prouver. En somme, des gens qui veulent juste s’amuser et gagner du pognon au passage. Et si des super-héros se mettent en travers de leur route, ils vont cracher leurs molaires !”

Supercrooks, la prochaine étape entre Netflix et MillarWorld

Bien que certains personnages des comics se croisent entre Supercrooks et Jupiter’s Legacy, l’adaptation en live-action n’en est qu’à ses débuts. On ne sait donc pas si les personnages de la première saison de Jupiter’s Legacy y seront transférés. Mark Millar n’a pas hésité à commenter cette annonce en laissant la porte ouverte à un retour de la série principale avec une autre approche : “Je suis vraiment fier de ce que l’équipe a accompli avec Jupiter’s Legacy et du travail incroyable que tout le monde a fait. On m’a beaucoup demandé ce que nous prévoyons de faire dans ce monde, et la réponse est de voir ce que les super-vilains font. J’ai toujours aimé les histoires criminelles, de Scorsese à Tarantino, et les super-vilains sont toujours la partie la plus amusante de toute histoire de super-héros. Faire quelque chose d’exclusivement centré sur les méchants qu’ils combattent semble incroyablement frais, alors que nous explorons ce que c’est que d’être un méchant dans un monde grouillant de gentils qui veulent vous mettre en prison (…) Étant donné la direction que nous allons prendre, nous avons pris la décision difficile de laisser nos incroyables acteurs sans engagement pendant que nous continuons à développer de manière réfléchie tous les domaines de la saga Jupiter’s Legacy. Nous sommes convaincus que nous y reviendrons plus tard et nous voulons simplement vous remercier pour votre soutien continu, ainsi que les acteurs et l’équipe qui ont rendu ce spectacle si magnifique.“