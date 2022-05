Netflix annule la série Space Force après deux saisons

Netflix annule sa série Space Force après deux petites saisons faute d'avoir pu réunir une audience suffisante.

Netflix est une plate-forme de streaming vidéo qui propose de nombreux, très nombreux contenus originaux. Et pour mener un tel rythme, cela passe par une gestion rapide et ferme du renouvellement de ses licences. La plate-forme a souvent fait parler d’elle à ce sujet, prenant d’ailleurs trop souvent la mauvaise décision – à savoir l’annulation de telle ou telle série – du point de vue des fans. Aujourd’hui, nouvelle annulation. Celle-ci concerne la série Space Force.

Netflix vient donc en effet d’annuler sa série Space Force, selon une information provenant du site toujours très bien informé Deadline. La série comique du cocréateur de Parks and Recreation Greg Daniels n’aura pas droit à une troisième saison. Et cette annulation survient quelques semaines seulement après la mise à disposition de la saison 2 de Space Force le 18 février dernier. Grandement inspirée de la décision de l’administration Trump de créer une force spatiale, la série mettait notamment en avant Steve Carell dans la peau d’un général quatre étoiles. Et malgré sa présence au casting, ainsi que celles d’autres personnalités comme John Malkovich ou Ben Schwartz, la série n’a jamais vraiment réussi à décoller pour rassembler des millions des fans.

Deadline rapporte que Netflix a mis fin à Space Force pour des raisons totalement habituelles. Ce sont d’ailleurs presque toujours les mêmes. La série n’est pas parvenue à comptabiliser suffisamment d’audience pour justifier son budget de production.

L’annulation survient quelques jours après que la plate-forme a pris la décision de se séparer d’un certain nombre de contributeurs pour faire tourner le site réservé aux fans Tudum. Le 19 avril dernier, l’entreprise révélait qu’elle avait perdu environ 200 000 abonnés durant le premier trimestre 2022, enregistrant par là même sa première perte d’abonnés depuis dix ans.