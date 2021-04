Netflix vient d'annoncer le lancement d'un projet de film en live-action autour de la licence Gundam, une licence culte de l'univers mecha.

Si les robots sont aujourd’hui si populaires, c’est aussi parce qu’ils sont présents depuis longtemps dans l’imaginaire collectif, notamment via les dessins animés, les mecha. Les licences dans cette catégorie sont nombreuses, certaines plus connues que d’autres, évidemment. Gundam est parmi les plus célèbres. Et c’est précisément cette dernière que Netflix va adapter dans un film en live-action.

Netflix annonce un film live-action Gundam

Les films en live-action qui mettent en scène des robots géants qui s’affrontent les uns contre les autres, ou contre d’effrayants monstres, n’ont rien de nouveau mais nous n’avons encore jamais eu l’occasion de voir un tel film adapté de la très populaire série animée Gundam. Du moins, pas jusqu’à aujourd’hui. La plate-forme de streaming Netflix vient d’officialiser son projet de film live-action dans l’univers de Gundam, avec Jordan Vogt-Roberts à la réalisation.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Jordan Vogt-Roberts est le réalisateur à qui l’on doit Kong : Skull Island. Autrement dit, si vous avez son travail sur ce film, peut-être cette adaptation Gundam vous plairait-elle. Il y a eu des rumeurs et même des négociations concernant un possible film live-action Gundam depuis des années mais il semblerait que le projet se fasse bel et bien aujourd’hui.

Mais nous n’en savons pas plus à ce stade

Malheureusement, mis à part cette année et la confirmation que le film est en développement, nous n’en savons pas davantage. Selon Netflix, le scenario est encore en cours d’élaboration. Impossible donc, à ce stade, de savoir de quoi parlera le film ni si l’histoire restera fidèle au manga/anime. Il n’est pas non plus fait mention d’un quelconque casting. Nous ne saurons donc pas quels acteurs seront présents.

Et le communiqué de Netflix ne mentionne pas non plus de date de sortie. Cela étant dit, le projet venant vraisemblablement tout juste de démarrer, 2021 semble une échéance trop courte. Mieux vaudrait miser sur 2022, voire plus tard.