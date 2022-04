Netflix a bien l’intention de proposer un abonnement moins cher avec de la publicité

Netflix travaille sur un abonnement en partie financé par la publicité, pour une facture finale moins élevée qu'un abonnement classique.

Netflix pourrait proposer dans un futur plus ou moins proche un abonnement moins onéreux que ceux existant financé en partie par la publicité. Durant la dernière présentation des résultats de l’entreprise, le co-PDG Reed Hastings révélait que le géant du streaming travaillait actuellement à l’élaboration d’une telle offre et qu’ils en finaliseront les détails “d’ici l’année prochaine ou la suivante”. Reed Hastings déclarait aussi qu’il trouvait les publicités complexes et être un grand fan de la simplicité des abonnements, mais que donner aux clients qui n’ont rien contre un peu de publicité la possibilité de payer moins “était très logique”.

Et cela pourrait être très intéressant pour la société aussi. En effet, le service a perdu environ 200 000 abonnés durant le premier trimestre 2022, un revers imputé principalement à une concurrence toujours plus féroce ainsi qu’à l’incapacité de la plate-forme à s’étendre sur certains territoires grâce à des limitations technologiques et au partage de compte. Apparemment, 222 millions de foyers paieraient pour Netflix, mais plus de 100 millions partageraient ces comptes.

En mars dernier, Netflix avait commencé à tester une fonctionnalité au Chili, au Costa Rica et au Pérou, une fonction qui permettait aux abonnés d’ajouter jusqu’à deux “sous-comptes”, lesquels ont leurs propres identifiants et profils, pour seulement 3 $. Ce n’est qu’une fraction du prix d’un abonnement en bonne et due forme, mais Netflix proposerait au moins une solution parfaitement légale, et rentable, aux utilisateurs qui empruntent d’ordinaire les comptes de leurs proches ou amis.

Reed Hastings a par ailleurs clarifié durant cette présentation que les abonnements financés par la publicité seront ajoutés aux offres existantes et que celles et ceux qui n’ont aucun problème à payer le plein tarif n’ont pas à subir de publicités : “Il est clair que ceci fonctionne pour Hulu, Disney le fait bien, HBO l’a fait. Nous n’avons aucun doute sur le fait que cela fonctionne.” Et d’ajouter que Netflix ne sera là qu’un éditeur et qu’il n’utilisera aucunement les données utilisateurs pour proposer des publicités ciblées, comme le font certains concurrents actuellement.