NetEase Games officialise le rachat de Grasshopper Manufacture

GungHo Online Entertainment cède le studio Grasshopper Manufacture au géant chinois NetEase Games.

Dans le plus grand des secrets, NetEase Games et GungHo Online Entertainment ont procédé à un transfert de capitaux pour Grasshopper Manufacture en mai dernier. Après plusieurs mois d’attente, l’acquisition a été validée par les autorités compétentes. Goichi Suda, plus connu sous le nom de Suda51, savoure cette nouvelle collaboration : “NetEase Games comprend les points forts de Grasshopper Manufacture et est prêt à nous soutenir ; c’est un partenaire extrêmement fiable. NetEase Games sera principalement chargé de nous conseiller sur nos activités de planification commerciale et de fournir un financement suffisant pour le développement des jeux. Nous serons responsables de la créativité et de la production des jeux afin de nous assurer que nous sommes en mesure de continuer à maintenir la saveur particulière de Grasshopper Manufacture et la qualité des jeux pour lesquelles nous sommes connus. En outre, nous recevrons un soutien important de l’équipe NetEase, composée de milliers d’artistes et d’experts techniques, en termes de développement artistique et d’assurance qualité. Nous tirerons le meilleur parti de ce soutien et nous nous efforcerons d’offrir à tous les joueurs trois jeux Grasshopper Manufacture de qualité encore supérieure au cours des dix prochaines années. Grasshopper Manufacture, en route vers le tout nouvel avenir du développement de jeux, renaît aujourd’hui et continuera à marquer l’histoire.”

NetEase Games souhaite étendre son invitation aux brillants créateurs de jeux du Japon et du monde entier pour libérer le potentiel de ces derniers et offrir des expériences de divertissement interactif de qualité : “Nous espérons donner les moyens à davantage de créateurs exceptionnels et créer continuellement de bons jeux. NetEase Games est une grande communauté de développeurs qui compte des dizaines de milliers de développeurs. Au cours des dernières années, NetEase a établi des liens avec les meilleurs studios de jeux au Japon, aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions par le biais d’investissements, de coentreprises, de codéveloppement, etc. En outre, NetEase fournira des fonds, des technologies, des ressources et d’autres formes de soutien, et organisera des sessions de communication et de partage entre les meilleurs créateurs du monde entier, afin que les créateurs puissent s’inspirer mutuellement et libérer pleinement leur potentiel créatif.”

Les futurs projets de Suda51 avec Grasshopper Manufacture

En septembre dernier, le game designer Goichi Suda avait confié à IGN Japan qu’il travaillait sur trois nouvelles licences AAA prévues sur les dix prochaines années, mais il a également un rêve à accomplir : “J’aimerais faire quelque chose basé sur une licence Marvel. Peut-être un film avec Shatterstar en personnage principal, mais il y a aussi Deadpool… Et mon préféré, Quicksilver ! Ce serait drôle, non ? Mais Venom serait aussi intéressant. Je voudrais vraiment travailler sur une licence Marvel, un jour.”

Pour l’anecdote, Suda51 avait été approché par l’éditeur américain Activision en 2010 pour s’occuper d’une adaptation vidéoludique de Deadpool. Le projet sera finalement confié à High Moon Studios.