NetEase annonce l’ouverture d’Ouka Studio au Japon

Principalement spécialisé dans les jeux mobiles et PC, le géant chinois NetEase va également travailler sur les consoles de nouvelle génération.

Après la création d’une structure à Montréal (Canada) dédiée à la recherche et développement, NetEase ouvre un studio de développement de jeux consoles à Osaka (Japon). Avec une personnalité expérimentée de l’industrie vidéoludique à sa tête, dont l’identité est inconnue pour le moment, Ouka Studio recrute actuellement des réalisateurs, des concepteurs, des ingénieurs ou encore des artistes pour former une équipe de choc au sein du quartier de Shibuya afin de “développer des productions de haute qualité et créer un nouvel avenir pour les jeux”.

Ouka Studio, une structure japonaise par un éditeur chinois

A noter qu’on ne sait pas encore si The Ragnarök est rattaché à Ouka Studio. Dévoilé récemment lors de la sixième conférence annuelle de présentation des produits du groupe de l’Empire du Milieu et en développement depuis deux ans, ce nouveau jeu se présente comme un RPG en monde ouvert basé sur une certaine interprétation de la mythologie nordique. L’ambition est de proposer du crossplatform (consoles, mobiles, PC) comme Genshin Impact, un autre titre open-world chinois. Jusqu’à présent, NetEase s’est concentré sur le développement et l’exploitation de jeux pour PC et pour mobiles sur des marchés tels que la Chine, le Japon et l’Amérique (Knives Out, Identity V, Rules of Survival, Onmyoji ou encore la franchise Fantasy Westward Journey).