NERF : Legends, un Fortnite-like avec les jouets d’Hasbro

La célèbre gamme de jouets NERF du fabricant américain Hasbro se prépare à réaliser une promotion inédite avant les fêtes de fin d'année via un jeu vidéo officiel.

Développé par GameMill Entertainment (Cobra Kai, Nickelodeon All-Star Brawl, GI Joe Operation Blackout), avec le soutien de Just For Games, NERF : Legends est un nouveau FPS cartoonesque proposant des affrontements rapides, énergiques et amusants dans un monde de science-fiction avec un large éventail d’authentiques blasters NERF : “Superchargez vos explosions avec de puissantes améliorations pour vos fléchettes attraction magnétiques, repoussantes, à tête chercheuses ou encore à retardement pour changer le cours de la bataille.”

Dans la peau d’un personnage totalement personnalisable, même cas de figure pour les blasters avec des atouts et des skins améliorables, il faudra démontrer ses compétences en effectuant des tirs de haute volée dans une campagne solo avec une variété d’ennemis, combats de boss et défis extrêmes à travers 19 lieux ainsi qu’un mode multijoueur en ligne jusqu’à huit joueurs. Ce dernier se veut compétitif et cross-play entre toutes les consoles.

Un trailer pour NERF : Legends

NERF : Legends sortira cet automne sur PS4, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch.