Comme dans toute entreprise, les changements de direction dans le monde du jeu vidéo sont assez fréquents. Aujourd'hui, c'est le studio Naughty Dog, à qui l'on doit The Last of Us qui fait parler de lui.

Le studio Naughty Dog est un grand nom du secteur du jeu vidéo. On lui doit bon nombre de titres cultes depuis les années 1980, dont Crash Bandicoot, Jak, Uncharted et, last but not least, The Last of Us. Le studio n’a aucun problème actuellement, sa situation est des plus stables, et c’est une très bonne chose. Et nous apprenons aujourd’hui la nomination d’un nouveau coprésident en la personne de Neil Druckmann.

Neil Druckmann devient coprésident de Naughty Dog

Si vous suivez un peu l’actualité jeu vidéo, vous savez que Neil Druckmann est le directeur créatif derrière la plupart des titres les plus populaires du studio. C’est lui qui a dirigé notamment le développement de la franchise The Last of Us et celui de Uncharted 4. L’homme vient donc aujourd’hui d’être nommé coprésident. Neil Druckmann était simple développeur et designer avant d’être nommé vice-président en mars 2018 alors que The Last of Us Part II était encore en développement.

Consécration pour celui qui fait actuellement le succès du studio

Et puisque Neil Druckmann quitte donc son ancien poste, le studio a promus Alison Mori et Christian Gyrling en tant que co-vice-présidents. Les deux étaient respectivement directeur des opérations et codirecteur de la programmation. Sur Twitter, le nouveau président a déclaré qu’il continuerait de diriger et d’écrire des jeux malgré cette promotion. Et il poursuivra sa mission de former la prochaine génération de créateurs.

En novembre, HBO avait annoncé que Neil Druckmann serait très impliqué dans l’adaptation pour le petit écran par la chaîne américaine de The Last of Us. Il écrira et produira la série, laquelle fera directement suite aux événements du premier opus. Il sera épaulé par Craig Mazin, à qui l’on doit Chernobyl. Naughty Dog a publié le deuxième opus de The Last of Us il y a quelques mois après six ans de développement. Les critiques et récompenses sont déjà nombreuses. Neil Druckmann et Halley Gross sont d’ailleurs notamment nommés pour la Meilleure narration.