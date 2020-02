Need for Speed : Electronic Arts redonne les clés de la licence à Criterion Games

Le studio britannique Criterion Games va reprendre la main sur Need for Speed pour la prochaine génération de consoles.

Huit ans après avoir perdu la licence Need for Speed au profit de Ghost Games, la structure suédoise va d’ailleurs redevenir EA Gothenburg et se recentrer en hub technologique pour aider le développement de divers jeux, Criterion Games (Hot Pursuit, Most Wanted, Rivals) aura la lourde tâche de relancer le célèbre jeu de course pour la next-gen : “Avec une histoire et une passion pour les jeux de course et une vision de ce que nous pouvons créer, l’équipe Criterion va amener NFS sur PS5 et Xbox Series X (…) Malgré nos meilleurs efforts pour établir un groupe de développement indépendant à Göteborg sur plusieurs années, il est devenu clair que l’étendue des talents dont nous avons besoin pour maintenir un studio AAA complet n’est tout simplement pas à notre disposition là-bas. Criterion peut également fournir le leadership cohérent dont nous avons besoin pour continuer à créer et offrir de nouvelles expériences NFS pour longtemps. Criterion est un studio fantastique, et nous sommes impatients de renforcer leur équipe talentueuse et de construire un grand avenir pour NFS. Les équipes d’ingénieurs de Göteborg sont également essentielles à nos plans en cours chez EA.”

Criterion Games va récupérer une partie de l’équipe créative de Ghost Games

Electronic Arts va transférer de nombreux employés chez les créateurs de Burnout, mais une trentaine de développeurs n’ont pas la certitude de rebondir au sein de l’éditeur américain : “L’expertise en ingénierie de notre équipe de Göteborg, dont certains sont des architectes du moteur Frostbite, est vitale pour un certain nombre de nos projets en cours, et ils resteront à cet endroit. En dehors des ingénieurs et de ceux que nous prévoyons de transférer à d’autres postes, il y aurait 30 employés restants à Göteborg, et nous espérons en affecter autant que possible à d’autres postes dans la société.”

Pour mémoire, suite au départ des fondateurs Alex Ward et Fiona Sperry en 2014, Criterion avait passé les cinq dernières années à soutenir EA DICE sur Star Wars : Battlefront (mission VR), Battlefront 2 et Battlefield 5. A l’époque, le studio avait également vu ses effectifs se réduire et être transférés chez Ghost Games.