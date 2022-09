Ne vous faites pas avoir par cette arnaque de vérification Instagram

Attention à l'arnaque à la vérification Instagram. Tout savoir pour ne pas se faire avoir.

Le processus de vérification d’Instagram est très strict. Pour obtenir le badge bleu, il vous faut répondre à un certain nombre de conditions. Si Instagram vous contacte pour vous informer que vous êtes éligible à cette vérification, vous pourriez vous dire que c’est une chance. N’en faites rien : c’est une arnaque.

Attention à l’arnaque à la vérification Instagram

Des personnes malintentionnées profitent du désir des gens d’être vérifiés sur Instagram. Comme le rapporte BleepingComputer, des analystes spécialisés chez Vade ont découvert une arnaque qui tente de duper les utilisateurs en leur faisant croire qu’ils peuvent prétendre à la vérification. Depuis cet été, cette arnaque a énormément circulé.

La campagne commence ainsi : vous recevez un email émanant de “ig-badges” vous informant que Instagram a décidé que votre compte avait droit au badge bleu. Tout ce que vous avez à faire, c’est cliquer sur le lien dans l’email, remplir le formulaire et la vérification sera opérationnelle. Pour ajouter une certaine urgence à la situation, l’email indique que vous devez répondre dans les 48 heures, sans quoi le formulaire sera supprimé.

Si vous cliquez sur le lien en question, vous arriverez sur le formulaire, lequel tente de se faire passer pour un site de vérification légitime, avec les logos des diverses apps de Meta. Ceci étant dit, la mention de “Facebook” peut faire sonner quelques alertes. De petites erreurs comme celle-ci doivent vous mettre en alerte. Il faut faire attention aux moindres détails quand vous voulez monter des arnaques.

Tout savoir pour ne pas se faire avoir

Quoi qu’il en soit, le formulaire demande votre pseudonyme Instagram, votre nom réel, votre email et votre numéro de téléphone, avant de vous demander votre mot de passe. Cette dernière demande doit permettre de “vérifier” que vous avez bien accès au compte en question. Évidemment.

Une fois vos informations transmises, le site vous dit que vous serez contacté(e) dans les 48 heures pour confirmer la bonne mise en place du badge bleu. À la place, les gens derrière cette adresse email ont vos identifiants. Si vous avez activé l’authentification double facteur, le mot de passe ne sera pas suffisant aux hackers pour avoir accès à votre compte, mais peu importe, ce n’est jamais une bonne chose d’interagir avec des arnaqueurs, a fortiori lorsque vous leur transmettez des informations personnelles.

Pour information, Instagram ne vous contactera jamais directement pour la vérification de votre compte. Le seul moyen d’avoir le badge bleu, c’est de faire la demande vous-même, et de répondre aux critères stricts, évidemment. Il est assez facile de prouver que vous avez bien la propriété du compte et qu’aucun tiers vous représentant fait la demande pour vous. Il est aussi facile de compléter votre profil, avec image e profil, bio et accessible à tous (public). La partie difficile, c’est de prouver que vous méritez le badge. Instagram a besoin que votre compte soit visible, autrement dit connu et très recherché. Mais même si vous remplissez tous les critères, la vérification n’est pas garantie.

Tout cela pour dire qu’il n’y a rien de très précis pour la vérification. Mais si vous recevez un email vous indiquant que vous avez droit à la vérification, supprimez-le. Et n’y pensez plus.