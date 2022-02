Ne placez pas votre Amazon Echo dans ces quatre endroits

Trouver où placer son Amazon Echo dans son logement n'est pas chose facile. Il faut qu'il soit accessible par votre voix, mais certaines zones doivent aussi être évitées à tout prix.

Vos appareils Amazon Echo sont là pour vous aider lorsque vous souhaitez configurer votre service de streaming de musique préféré ou mettre à jour vos paramètres Alexa. Cependant, ces appareils ne vous indiquent pas les meilleurs et les plus sûrs endroits de votre maison dans lesquels placer vos enceintes et écrans connectés. Vous vous dites certainement : “L’endroit où je le mets est-il vraiment important du moment que je peux lui donner mes instructions vocales de n’importe où dans la maison ?” La réponse est oui, assurément.

Placer votre appareil Alexa dans certaines zones de votre maison peut présenter un risque pour votre vie privée ou endommager votre enceinte.

Par exemple, saviez-vous que des intrus peuvent accéder à votre appareil depuis l’extérieur s’il est placé trop près d’une fenêtre ? Voici ci-dessous où vous ne devriez pas placer vos appareils Echo et les meilleurs endroits où les mettre.

1. Ne placez par Alexa près des toilettes

Placer un Echo près de vos toilettes est sale. Pensez à tous les germes et autres bactéries qui existent dans cette pièce – même dans des toilettes extrêmement propres. Cela étant dit, si vous devez absolument avoir un Echo dans la salle de bains, placez-le aussi loin que possible des toilettes.

Si vous le pouvez, fixez-le sur un mur. Assurez-vous qu’il ne puisse pas tomber et souvenez-vous de le placer proche d’une prise électrique pour pouvoir le brancher. Gardez-le aussi éloigné de la baignoire.

2. Ne placez par Alexa près d’un évier ou un lavabo

Si vous souhaitez noyer les sons de la voix d’Alexa, alors, oui, placez votre Echo dans un évier ou un lavabo. Cela étant dit, si vous voulez le garer intact, ne le placez jamais près de l’eau.

Vous ne voudriez pas risquer que de l’eau vienne éclabousser votre Echo. Placez-le plutôt sur un meuble qui n’a pas d’évier ni de lavabo. Évitez aussi de le laisser trop près du plan de travail. Il ne faudrait pas qu’il soit éclaboussé de sauce ou de pâte quelconque.

3. Ne placez pas Alexa près d’une fenêtre

Gardez votre Echo loin de toutes les fenêtres de votre maison. Cela pourrait donner un accès à votre Echo à quelqu’un à l’extérieur de votre maison. De là, cette personne pourrait accéder à vos autres appareils connectés. Par exemple, si votre voiture est connectée à votre enceinte intelligente, un intrus pourrait l’ouvrir et la démarrer.

4. Ne placez pas Alexa sous votre TV

Combien de publicités disent aujourd’hui “Alexa, …” et activent votre Echo ? Et même si le téléviseur dit quoi que ce soit qui ressemble tant soit peu à “Alexa”, devinez qui va s’activer.

Non seulement cela interrompt ce que vous regardez, mais l’appareil commence aussi à enregistrer ce que vous allez dire. Si vous avez une discussion très privée et que Alexa est activée, vous mettez votre vie privée en péril. Placez votre appareil sur une petite table est plus logique et devrait permettre de moins déclencher l’assistant.

Mais alors, où devriez-vous placer votre Amazon Echo ?