Ne laissez pas des inconnus profiter de votre compte Netflix, sécurisez-le

Un compte Netflix, comme n'importe quel service web, peut être piraté. Les profiteurs peuvent alors regarder ce qui leur plait gratuitement et à votre insu. Voici comment détecter la chose et sécuriser votre compte.

Votre compte Netflix n’est pas une ressource accessible à n’importe qui. Même si vous gérez parfaitement vos mots de passe, des inconnus peuvent parvenir à récupérer vos identifiants et regarder ce qu’ils veulent sans votre permission. Si votre compte est compromis et que des profiteurs y ont accès, vous aurez l’impression d’une double peine. Vous pouvez partager votre mot de passe avec vos proches, mais gare à une quelconque activité suspecte.

Un nouveau profil qui apparaît ? Attention

La plupart des abonnés font attention à l’écran d’accueil et aux différents profils. Vous pouvez en avoir jusqu’à cinq, mais si vous en voyez un nouveau apparaître, c’est un premier indice que quelqu’un a accès à votre compte.

Vérifiez avec celles et ceux à qui vous avez donné votre mot de passe avant de vous alarmer. Si personne n’est responsable de la création de ce nouveau profil, supprimez-le et changez votre mot de passe. Pour supprimer un profil, accédez à votre compte Netflix sur un navigateur web, cliquez sur l’icône de profil, puis sur “Gérer les profils”. Sélectionnez le profil en question et cliquez sur “Supprimer le profil”.

Ensuite, vérifiez l’historique sur vos profils. Une nouvelle série qui apparaît dans la ligne “Reprendre”, un nouveau genre proposé dans les recommandations, une nouvelle ligne “Parce que vous avez regardé” avec une série ou un film que vous n’avez jamais vu sont autant de signes d’alarme. Là encore, assurez-vous que ce ne soit pas un proche.

Menez votre enquête

Netflix envoie des alertes par email lorsque le service détecte un “nouvel” appareil qui se connecte sur votre compte. Dans cet email, généralement, la localisation et la date et l’heure de connexion. À vérifier de temps à autre.

Connectez-vous sur un navigateur web et allez sur la page de votre Compte. Cliquez sur “Activité de streaming récente”. Vérifiez que les appareils et les localisations sont familiers. Dans le cas contraire, changez votre mot de passe. Mais avant cela, toujours sur la page de votre Compte, cliquez sur “Se déconnecter de tous les appareils”.

Netflix ne permet pas de modifier ou supprimer les données d’activité de streaming. C’est une bonne chose pour garder une trace d’éventuels profiteurs.

Vérifiez vos factures

Il y a de fortes chances que le paiement de votre abonnement Netflix soit en renouvellement automatique. De fait, vous ne prenez pas nécessairement la peine d’en vérifier le montant à chaque fois. Faites-le, pour vérifier que votre type d’abonnement n’a pas changé. Et faites-le même si vous avez appris que votre compte a été piraté et que vous avez annulé l’abonnement, quelqu’un pourrait toujours en profiter en vous faisant payer.

Si vous savez que vous avez un forfait standard, mais que depuis quelques mois, vous payez pour un forfait premium, il y a de fortes chances que quelqu’un ait changé de forfait à votre insu. Dans ce cas, contactez Netflix et informez-les que vous avez certainement été piraté. Et n’oubliez pas de changer votre mot de passe et votre adresse email.

Sécurisez votre compte

Il est impératif de changer votre mot de passe au plus vite, avant que le profiteur ne se reconnecte. Et optez pour un mot de passe fort. Parfois, ces profiteurs changent la langue, modifient le type de forfait et ajoutent plusieurs nouveaux profils.

Vérifier si votre adresse email n’a pas été compromise en allant sur un site comme Have I Been Pwned est aussi une bonne idée. Saisissez votre email ou votre numéro de téléphone et vous pourrez savoir si vos informations ont été partagées sur le dark web. Si tel est le cas, changez l’adresse email de votre compte Netflix pour une adresse non compromise.

Lorsque vous changez l’email sur votre compte Netflix, vous recevrez un code sur votre ancien email pour confirmer votre identité. Complétez le processus. Mais si l’adresse email appartient au pirate, il vous faudra contacter le service client Netflix pour exposer votre cas. Si cela n’aboutit pas, vous devrez annuler le compte et en créer un nouveau.