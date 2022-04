NCIS : une saison 20 sans Mark Harmon

La chaine américaine CBS renouvelle NCIS pour une vingtième saison ainsi que les séries dérivées NCIS Los Angeles et NCIS Hawai'i.

Portée par les comédiens Sean Murray, Wilmer Valderrama, Brian Dietzen, Diona Reasonover, Katrina Law et Gary Cole, la série NCIS de CBS a enregistré cette année une moyenne de 11,2 millions de téléspectateurs et un taux d’écoute de 1.0, ce qui la place au premier rang en termes d’audience et première dans la tranche démographique. Concernant NCIS Los Angeles, qui diffusera son 300ème épisode le 8 mai prochain, elle enregistre une moyenne de 7,5 millions de téléspectateurs et un taux d’écoute de 0.8, ce qui la place au neuvième rang de l’audience totale et troisième dans la tranche démographique. Enfin, NCIS Hawai’i, avec 8,4 millions d’unités et un score de 0,8, se classe sixième en termes d’audience et également troisième dans la tranche démographique. Et à cet instant, elle s’impose également comme la nouvelle série la plus regardée.

It’s official — #NCIS is back for its 20th season! Parker and the team return for all-new cases and even more drama. Who’s excited? pic.twitter.com/xOt2yJbkNr — NCIS (@NCIS_CBS) March 31, 2022

“NCIS, l’une des séries les plus populaires et les plus durables au monde, et NCIS Los Angeles, la série préférée des fans, connaissent un énorme succès sur la grille de CBS depuis des années“, a déclaré Kelly Kahl, président de CBS Entertainment. “Avec l’ajout de NCIS Hawai’i, nous sommes en mesure d’accroître la force de cette formidable franchise dans notre grille. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de retrouver ces trois castings talentueux et ces équipes créatives pour offrir aux téléspectateurs des États-Unis et du monde entier des histoires NCIS encore plus captivantes.”

Le départ de Mark Harmon dans la série télévisée NCIS

L’interprète de l’agent spécial Leroy Jethro Gibbs a quitté NCIS après quatre épisodes dans la saison 19 et n’est pas prêt de revenir dans la nouvelle saison, même si le showrunner Steve Binder ouvre la porte à un retour car le personnage n’est pas mort : “Toujours producteur exécutif et ami cher, Mark Harmon continue de faire partie intégrante du tissu de la série. On est toujours resté fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc, en ce qui concerne l’avenir de Gibbs, comme les fans de longue date le savent, il ne faut jamais exclure Leroy Jethro Gibbs définitivement…”

A noter que CBS a commandé une déclinaison australienne de la licence avec NCIS Sydney pour la chaîne locale Network 10 et la plateforme de streaming Paramount+ Australia.