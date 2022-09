NCIS : les anciens personnages ne seront pas oubliés dans l’histoire

Les héros de NCIS se rappelleront ou évoqueront d'anciens personnages dans plusieurs épisodes de la saison 20.

Alors que la saison 20 de la série télévisée NCIS sera diffusée le 19 septembre prochain, le showrunner Steven D. Binder annonce que les scénaristes évoqueront désormais certains anciens personnages dans les scripts :

Nous réfléchissons toujours à des moyens d’impliquer Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) d’une manière qui ne soit pas “racornissante” et qui ne gâche pas ce que je pensais être le seul adieu approprié pour ce personnage. Je veux commencer à faire ça avec le personnage d’Abigail “Abby” Sciuto (Pauley Perrette) aussi. J’aimerais commencer à sentir sa présence un peu plus. Je pense que nous avons été un peu négligents en ne le faisant pas plus tôt, mais il y a tellement de choses qui bougent…. Mais elle est toujours là à mener le bon combat et à nous observer, elle fait partie de nous et nous faisons partie d’elle.

#NCIS Boss Says Season 20 May Be a Good Time for an Update on [Spoiler] https://t.co/DXWMS3R7BK — TVLine.com (@TVLine) September 5, 2022

Si Gibbs a d’ores et déjà été mentionné depuis son départ, cela sera une première pour Abby. Pour mémoire, l’antépénultième épisode de la saison 15, diffusé en mai 2018, avait préparé le terrain pour la sortie de Pauley Perrette, membre du casting original, par le biais d’une agression de rue apparemment aléatoire, dans laquelle l’assaillant a abattu Clayton Reeves, agent du MI6, de plusieurs balles et a grièvement blessé Abby Sciuto, médecin légiste en chef du NCIS. Les blessures de Reeves ont été immédiatement fatales, tandis que le personnage de Perrette, hospitalisé, s’accrochait à la vie. À la fin de cet épisode, Abby – ayant appris que Reeves était mort en héros en la protégeant – s’est engagée à suivre ses traces en dirigeant une association caritative pour les femmes sans abri. Elle a ensuite accompagné le corps de Reeves à son domicile londonien avant de s’engager dans ce nouveau chapitre de sa vie, après avoir fait des adieux sincères à tous les membres de l’équipe.

Pauley Perrette ne devrait pas reprendre le rôle d’Abby pour des séquences de flashback

En juin 2019, un an après son départ de NCIS, Pauley Perrette a déclaré qu’elle ne reviendrait jamais avant de faire allusion à un incident d’octobre 2016 où le chien de Mark Harmon aurait mordu un membre de l’équipe. En août 2019, le chef du divertissement de CBS, Kelly Kahl, a fait savoir que Pauley Perrette “est effectivement venue nous voir il y a quelques années avec un problème lié au lieu de travail. Nous avons immédiatement enquêté et nous l’avons résolu à la satisfaction de tous.”

La semaine dernière, la comédienne américaine a confié avoir eu de gros problèmes de santé :

Il y a un an, j’ai eu un accident vasculaire cérébral. Avant cela, j’ai perdu tant de membres de ma famille et d’amis que j’aimais, mon père, puis mon cousin Wayne. Pourtant, je suis toujours une survivante après cette vie traumatisante qui m’a été donnée jusqu’à présent… Et je suis toujours si reconnaissante, toujours si pleine de foi, et toujours là !