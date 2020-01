NBC dévoile officiellement son service de streaming vidéo, Peacock

Les services de streaming vidéo sont déjà relativement nombreux sur le marché et l'année 2020 verra l'arrivée de nouveaux concurrents. Ce sera notamment le cas de NBC Peacock, dont le groupe américain vient de dévoiler tous les détails.

Il existe déjà un certain nombre de services de streaming vidéo sur le marché. Et il semblerait que ce ne soit pas terminé. D’autres acteurs entreront prochainement dans la partie. NBCUniversal avait récemment annoncé l’arrivée son propre service baptisé Peacock. Aujourd’hui, nous savons presque tout ce qu’il y a à savoir. Bon point pour les intéressés, et c’est suffisamment rare pour être signalé, il y aura une offre gratuite.

Le service de streaming NBC Peacock se dévoile

Le service de streaming vidéo NBC Peacock proposera en vérité pas moins de trois abonnements différents mais si vous n’êtes pas certain(e) lequel vous convient le plus, vous pourrez dans un premier temps opter pour l’offre gratuite. Celle-ci vous donnera accès à un certain nombre de séries, le tout étant financé par la publicité. Les deux autres offres, quant à elles, constituent ce que NBC a baptisé l’offre Peacock Premium. Il y aura tout d’abord l’abonnement Peacock Premium à 4,99$, lui aussi financé en partie par la publicité, et l’abonnement à 9,99$, sans aucune publicité. Quelle différence alors entre l’offre gratuite et celle à 4,99$ ? Avec Peacock Premium, vous aurez accès à certains contenus exclusifs à l’offre payante.

Une offre gratuite et deux payantes dont une avec de la publicité

Autrement dit, les utilisateurs gratuits de NBC Peacock passeront à côté d’un certain nombre de séries et de films réservés aux abonnés payants. Mais si vous ne souhaitez pas dépenser trop et avoir accès à ces contenus exclusifs, sans que la publicité (à outrance) ne vous gêne, alors l’option à 4,99$ pourrait être intéressante. Le lancement de NBC Peacock est actuellement planifié pour le 15 Juillet prochain. Nul doute que le groupe américain donnera davantage de détails concernant sa plate-forme d’ici là, et en particulier en ce qui concerne le catalogue des contenus, et plus précisément celui des exclusivités et autres créations originales.