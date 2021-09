NBC avertit d’un possible retrait de ses chaînes de YouTube TV

NBC Universal pourrait retirer ses chaînes de YouTube TV. La faute à un litige sur le contrat et à Google qui camperait sur ses positions.

Ces dernières années, les gens sont largement passés au streaming à la demande et à la visualisation de leurs vidéos, quelles qu’elles soient, en ligne. Les chaînes de télévision traditionnelles ont elles aussi entamé une transition vers des plates-formes vidéo comme YouTube, sur lesquelles elles offrent un certain nombre de contenus en lien direct avec les séries et films de leur réseau. NBC a procédé ainsi mais cela pourrait ne plus être le cas dans un futur relativement proche.

Dans un communiqué transmis à la presse par NBC Universal, l’entreprise avertit ses abonnés YouTube qu’ils pourraient bientôt ne plus avoir accès à leurs chaînes préférées sur YouTube TV. Ceci serait apparemment dû à une dispute juridique autour de contrats entre l’entreprise et Google. Si le contrat entre les deux sociétés ne devait pas être renouvelé, cela pourrait signifier la fin des chaînes de la NBC sur YouTube TV.

La faute à un litige sur le contrat et à Google qui camperait sur ses positions

Et ceci affecterait pas moins de 14 chaînes différentes, parmi lesquelles NBC, SyFy, USA, Bravo et Telemundo, pour ne citer que celles-ci. Selon le communiqué en question, “malheureusement, Google refuse de signer un accord à des tarifs juste et semble prêt à retirer les programmes d divertissement, d’actualité et de sports à ses abonnés payants. NBC Universal estime de sa responsabilité d’informer ses fans qu’ils risquent de perdre leurs contenus favoris si Google poursuit dans cette voie.”

NBC Universal enjoint par ailleurs les utilisateurs concernés à consulter un site dédié sur lequel ils peuvent en apprendre davantage concernant ce litige (de son propre point de vue, évidemment) et leur faire savoir les différentes actions qu’ils peuvent entreprendre pour, éventuellement, éviter que cela n’arrive. Quant à savoir comment cette histoire se finira, c’est une tout autre histoire…