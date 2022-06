NBA All-World : du basketball dans le métavers

Niantic présente NBA All-World comme un jeu de basketball géolocalisé sous licence officielle et gratuit.

Le prochain jeu mobile en réalité augmentée de Niantic, NBA All-World, reprendra des boucles de gameplay familières aux fans de Pokémon Go et les appliquera au basketball, à la fois comme sport récréatif et comme mode de vie. Les joueurs pourront collectionner des vedettes de la NBA, les améliorer et les personnaliser avec des objets collectés lors de visites dans des lieux du monde réel, et affronter d’autres joueurs dans des matchs en un contre un sur les courts de leur quartier et dans d’autres lieux. NBA All-World n’a pas encore de date de lancement ni de fenêtre de sortie, mais sera disponible sur iOS et Android.

“NBA All-World représente une première dans l’industrie des jeux de sport, en tant que jeu mobile original et authentique, qui plaira aux fans occasionnels comme aux fans les plus assidus de NBA“, déclare Marcus Matthews, producteur principal chez Niantic. “Nous créons et concevons un jeu qui donne aux joueurs les moyens de représenter l’endroit d’où ils viennent et de mettre en valeur leur style individuel“. Matt Holt, responsable des produits grand public à la NBA, explique : “Grâce à notre partenariat avec Niantic, NBA All-World offrira aux fans du monde entier la possibilité de s’immerger totalement dans l’ambiance et l’excitation de la NBA. Comme écrit dans le titre du jeu lui-même, nous sommes impatients de nous engager avec nos fans du monde entier à travers cette expérience immersive“. Josh Goodstadt, vice-président exécutif chargé des licences pour THINK450, le moteur de l’innovation de la National Basketball Players Association (NBPA), ajoute : “NBA All-World nous donne l’opportunité d’amener les joueurs de la NBA dans le métavers réel de Niantic, offrant ainsi aux fans la possibilité d’interagir avec eux d’une nouvelle manière. Niantic a une expérience avérée dans la création de jeux qui encouragent l’engagement au sein des communautés locales et l’intégration de nos joueurs dans NBA All-World ajoute une profondeur supplémentaire à cette immersion.“