NBA 2K23 : Sue Bird et Diana Taurasi vont représenter le basketball féminin

L'Édition Exclusive WNBA de NBA 2K23 mettra à l'honneur les athlètes féminines Sue Bird et Diana Taurasi.

La meneuse des Storm de Seattle, Sue Bird (quadruple championne WNBA, double championne NCAA, quadruple vainqueur de l’Euroligue, quintuple championne olympique et quadruple championne du monde), et l’arrière des Mercury de Phoenix, Diana Taurasi (quintuple championne olympique, triple championne du monde, triple championne NCAA, triple championne WNBA et quadruple vainqueur de l’Euroligue), illustreront la jaquette de l’Édition Exclusive WNBA de NBA 2K23 qui sera uniquement disponible aux États-Unis et au Canada chez GameStop.

“C’est vraiment un sentiment incroyable de voir son travail acharné célébré sur la couverture d’un jeu comme NBA 2K23“, commente Diana Taurasi. “Tellement d’enfants rêvent de poursuivre une carrière de joueur professionnel de basket. Ils peuvent aussi maintenant rêver d’être sur la jaquette de NBA 2K, qu’ils désirent évoluer en National Basketball Association (NBA) ou en Women’s National Basketball Association (WNBA)“. Sue Bird ajoute : “C’est incroyable de me voir sur la couverture d’un jeu vidéo qui a un tel impact culturel. En nous associant avec 2K Sports et Every Kid Sports, nous avons l’opportunité d’ouvrir des portes à des centaines de jeunes filles de ce pays qui veulent s’exprimer sur le terrain. Je suis honorée d’être sur la jaquette du jeu, et encore plus honorée d’utiliser mon héritage pour offrir ces opportunités à la prochaine génération.”

2K Sports œuvre pour le basketball féminin avec l’Édition Exclusive WNBA de NBA 2K23

Pour célébrer les engagements de Sue Bird et Diana Taurasi tout au long de leur carrière pour assurer l’égalité des chances pour les athlètes féminines, 2K Sports s’associe également avec les stars de la WNBA pour effectuer un don de 100.000 dollars à Every Kid Sports, dans le but de donner aux jeunes la possibilité de rejoindre des programmes de basket à destination de la jeunesse à travers le pays. Le don augmentera l’accès des jeunes au basket en couvrant les frais d’inscription de 550 filles issues de familles à revenu limité.

“Ce partenariat avec 2K Sports et les athlètes phénoménales qui y sont associées est une opportunité incroyable pour notre organisation“, déclare Natalie Hummel, la directrice générale et cofondatrice de Every Kid Sports, une organisation nationale à but non lucratif dédiée à aider les enfants à pratiquer des sports récréatifs pour la jeunesse. “Nous sommes vraiment touchés par leur soutien et leur engagement envers notre mission qui est de combler l’écart dans l’accès aux sports récréatifs pour la jeunesse. J’ai hâte que nous travaillions ensemble pour atteindre notre objectif d’accroître l’équité dans le sport en offrant aux filles défavorisées un moyen de profiter des bénéfices procurés du jeu.“