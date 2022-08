NBA 2K23 : MyTeam, le FUT de 2K Sports s’améliore pour la communauté

Le mode MyTeam de NBA 2K23 se dote de nouvelles fonctionnalités et mises à jour.

Le mode le plus populaire dans les jeux de sport modernes est de loin celui des cartes à collectionner, et forcément MyTeam de NBA 2K23 ne fait pas exception. Les ajouts de cette année visent à rendre le mode plus accessible à tous en offrant aux joueurs davantage de façons de jouer au basket. L’un des aspects uniques de MyTeam est le mode Triple Menace. Il s’agit d’une version simplifiée des traditionnels matchs de basket-ball 5v5 auxquels nous sommes tous habitués, avec trois joueurs de chaque côté, sans aucune stipulation quant à l’identité des joueurs sur le terrain. C’est une version beaucoup plus rapide et plus arcade d’un match standard. NBA 2K23 introduira une version coopérative pour le Triple Menace et l’inclusion de rôles verrouillés par position dans MyTeam.

Build your dream team in @NBA2K_MyTEAM🔥 🔸Team up w/ friends in Triple Threat Online: Co-Op

🔸Top the Leaderboards in Unlimited

🔸Position Control

🔸Eras gameplay

🔸No contracts and more Learn more: https://t.co/XSlzIdHuX6

Pre-order: https://t.co/RQBpvjLMVg pic.twitter.com/Z37ixTeo7E — NBA 2K (@NBA2K) August 25, 2022

Erick Boenisch, vice-président du développement NBA chez Visual Concepts, déclare :

Nous avons opéré cette année un certain nombre de changements pour le mode MyTeam, qui étaient au cœur des demandes de notre communauté, notamment la suppression des contrats, ainsi que l’ajout du Triple Menace en ligne – Co-Op qui permet aux joueurs de faire équipe avec des amis, et pour la première fois de tester leurs compétences dans le jeu en ligne coop 3v3. Nous nous attendons à voir des matchs passionnants avec le retour de notre tournoi annuel MyTeam Unlimited Tournament 250.000 dollars avec les meilleurs joueurs NBA 2K s’affrontant pour montrer leurs compétences sur le terrain virtuel.

Les nouveautés du mode MyTeam dans NBA 2K23

Triple Menace en ligne – Co-Op (pas disponible sur Nintendo Switch) : Ce tout nouveau mode de jeu permettra aux joueurs de s’associer avec des amis pour jouer en ligne en coop 3v3 à travers différentes variantes comme fiesta, coop et compétitif en ligne.

Illimité : Les tout nouveaux niveaux Prestige permettent aux joueurs qui atteignent le niveau supérieur de recommencer et de débloquer encore plus de récompenses. Les joueurs gagneront des points de Saison, à chaque victoire ou défaite, qui les aideront à progresser dans les niveaux. Au-delà des récompenses à chaque niveau, il existe un nouveau coffre que vous pouvez ouvrir après chaque victoire. Les classements sont de retour et afficheront les statistiques des amis et des meilleurs joueurs de la communauté MyTeam. En prime, une icône spéciale sera affichée à côté des noms des joueurs du Top 10. Les joueurs peuvent également remporter une icône spéciale pour avoir terminé tous les niveaux et prestiges possibles pour la saison

Clutch Time mode solo : Plongez dans une version solo de Clutch Time, un mode rapide avec une ligne à 4 points, pour prendre votre meilleur cinq de départ et affronter l’IA

Cartes de démarrage : Les joueurs peuvent choisir entre les All-Stars Ja Morant, Jimmy Butler ou Joel Embiid pour diriger leur collection. Les joueurs pourront jouer avec leurs choix de cartes de départ dans un jeu Triple Menace avant de finaliser leur décision. Après 10 matchs dans n’importe quel mode MyTeam, les joueurs gagneront une carte Améthyste Fred Jones de 90 en note générale pour aider à relancer leur équipe

Exhibitions : Les joueurs peuvent désormais envoyer des cartes de joueurs en missions dans le monde entier. Une fois celles-ci terminées, les joueurs reviendront avec une récompense spéciale

Armoire à Trophées : Il s’agit d’une nouvelle façon de gagner des joueurs de haut niveau de chaque franchise en complétant l’Armoire à Trophées d’une équipe. Avec 15 cartes d’événement pour chaque franchise NBA, mettant en valeur les moments clés de leur histoire, les joueurs peuvent gagner un joueur Diamant Rose pour chaque équipe

Tournoi illimité MyTeam : Atteignez le niveau Emeraude dans le nouvel Illimité avant le premier GameDay du 15 octobre 2022 pour y prendre part. Les finalistes participeront en personne à un événement pour couronner les champions du Console Champions 50.000 dollars et du Grand Champions 200.000 dollars

NBA 2K23 sortira le 9 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.