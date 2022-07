NBA 2K23 : Michael Jordan est de retour

Après NBA 2K11, NBA 2K12 et l’Édition Spéciale de NBA 2K16, Michael Jordan apparaîtra sur les jaquettes de NBA 2K23 Édition Michael Jordan et la version ultra-premium NBA 2K23 Édition Championnat.

La quatrième présence de Michael Jordan, la plus grande star du basketball (14 fois NBA All-Star, six fois Champion de NBA, cinq fois Kia NBA Most Valuable Player et élu au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame), sur une jaquette de NBA 2K réintroduit le Jordan Challenge, un mode où les joueurs vont pouvoir revivre les moments iconiques de la carrière du célèbre MJ. Les dix challenges originaux de NBA 2K11 ont été entièrement recréés à partir de zéro et accompagneront cinq nouveaux challenges. Ces derniers bénéficient de plus d’une décennie d’avancée technologique et offrent une toute nouvelle façon d’évoluer au sein des accomplissements de celui qui se fait surnommer His Airness.

No other way to do it for 2️⃣3️⃣ Introducing our #NBA2K23 Cover Athlete Michael Jordan 🏀Michael Jordan Edition

🏆Championship Edition Pre-order starting 7/7 pic.twitter.com/WwVTynbK2x — NBA 2K (@NBA2K) July 5, 2022

“Après avoir fait du nombre 23 le nombre le plus reconnaissable dans le monde du sport, il était logique que pour NBA 2K23 nous proposions l’Édition Michael Jordan“, commente Alfie Brody, vice président de la stratégie marketing globale pour la licence NBA 2K au sein de 2K Sports. “De plus, nous avons le plaisir d’annoncer une toute nouvelle édition premium du jeu avec NBA 2K23 Édition Championnat, car aucun autre joueur n’incarne aussi bien le mot Champion que Jordan. Cette version limitée permettra aux joueurs de suivre l’action également sur le terrain, durant toute la saison, grâce à un abonnement de 12 mois au NBA League Pass. Nous sommes impatients de célébrer le jeu avec la communauté lors de sa sortie le 9 septembre prochain.”

Un trailer pour NBA 2K23 Édition Michael Jordan

NBA 2K23 sortira le 9 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.