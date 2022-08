NBA 2K23 : l’histoire de la NBA va changer avec les MyNBA Eras

Avec les MyNBA Eras de NBA 2K23, il n'y a plus besoin de se demander "et si" quand on réfléchit à ce qui aurait pu se passer dans l'histoire de la NBA.

Les éléments clés de NBA’s Greatest ont été intégrés au célèbre mode MyNBA, désormais appelé MyNBA Eras, dans NBA 2K23 (pour PlayStation 5 et Xbox Series X, uniquement). Dans ce mode exclusivement réservé aux consoles PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, les joueurs disposent d’un contrôle total sur la NBA à travers quatre décennies de basketball, et la liberté de modifier l’histoire du sport afin de créer leurs propres univers alternatifs pleins de stars avec de nouveaux maillots, des rivalités jamais vues, et des dynasties entièrement nouvelles que notre monde n’a jamais connues.

Erick Boenisch, vice-président du développement NBA chez Visual Concepts, déclare :

C’est une année exceptionnelle pour MyNBA, et notre équipe est incroyablement enthousiaste à l’idée que les fans de ce mode de jeu explorent les changements en cours depuis plus d’une décennie. MyNBA Eras bénéficie de l’expérience approfondie de MyNBA des années passées et l’intègre à certaines des périodes les plus emblématiques de la NBA, permettant aux joueurs d’explorer d’innombrables scénarios “Et si ?” de la manière la plus authentique possible.

Les MyNBA Eras de NBA 2K23

Chaque ère a bénéficié de plusieurs mises à jour pour recréer l’atmosphère de l’époque. Chaque équipe a au moins un terrain unique avec des uniformes uniques. De plus, un système de filtre spécifique à chaque époque a été conçu pour recréer l’expérience télévisuelle de ces matchs tels qu’ils étaient diffusés à l’origine, et chaque expansion d’équipe et relocalisation de franchise sont prises en compte dans le jeu.

The Magic vs Bird Era : Propulsés dans les années 1980, les joueurs pourront revivre la rivalité entre Magic Johnson et Larry Bird, mais également réécrire l’histoire de la NBA en faisant drafter des joueurs comme Michael Jordan ou Akeem Olajuwon dans des équipes inattendues

The Jordan Era : Dans les coulisses de l’ascension des Chicago Bulls pour revendiquer la suprématie du basket des années 1990. Une concurrence inédite pourrait changer l’histoire…

The Kobe Era : Durant les années 2000, une nouvelle génération de talents a émergé à l’Ouest dont Tim Duncan et les San Antonio Spurs, Kevin Garnett et les Minnesota Timberwolves, Dirk Nowitzki et les Dallas Mavericks, et enfin l’iconique Kobe Bryant aka Black Mamba et les Los Angeles Lakers. La légendaire draft de 2003 pourrait devenir bien différente en fonction des choix réalisés par les joueurs

The Modern Era : La précédente expérience MyNBA est maintenant surnommée l’ère moderne. Les fans de longue date de ce mode peuvent débuter avec les rosters les plus récents disponibles et profiter de l’expérience MyNBA traditionnelle

NBA 2K23 sortira le 9 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.