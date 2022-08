NBA 2K23 : le Jordan Challenge revisite l’héritage de Michael Jordan

Revivez les moments emblématiques de la légende du basketball Michael Jordan dans NBA 2K23 avec le mode Jordan Challenge.

Lancé dans NBA 2K11 et bientôt de retour après 10 ans dans NBA 2K23, le mode Jordan Challenge va une nouvelle fois retracer l’ascension fulgurante de Michael Jordan, de ses débuts de star universitaire jusqu’à son panier de la victoire lors des Finales NBA. Les défis ne seront pas joués sur des terrains de la NBA moderne, ni même sur des terrains classiques avec des commentaires modernes, car chaque moment fait l’objet d’une refonte complète des images et du son pour recréer la couverture médiatique de l’époque, notamment via un système de filtre vidéo complexe conçu pour recréer l’expérience de visionnage des matchs à la télévision dans les années 1980 et 1990.

La jouabilité sera également modifiée pour correspondre à l’ère plus physique du basketball, ce qui signifie que ce qui ressemble à une faute dans NBA 2K d’aujourd’hui peut ne pas être appelé comme tel dans les défis du mode Jordan Challenge. Erick Boenisch, vice-président du développement NBA chez Visual Concepts, déclare :

Le mode Jordan Challenge est une expérience immersive différente de tout ce que les fans de NBA 2K connaissent, proposant les challenges de 2K11 entièrement retravaillés et en ajoutant cinq nouveaux moments. Notre équipe a pensé à tout lors de la construction de ce mode de jeu : les terrains, les joueurs, les tenues, les retransmissions et le style de jeu de l’époque ont été pris en compte pour proposer aux fans une expérience Jordan entièrement authentique, unique et jouable.

Les défis du mode Jordan Challenge de NBA 2K23

Chacun des 15 matchs du mode Jordan Challenge de NBA 2K23 comprendra une interview d’avant-match avec une célébrité comme Marv Albert (commentateur sur le terrain du match The Shrug), Kareem Abdul-Jabbar (joueur adverse lors du All-Star game de Chicago en 1988), Dennis Rodman (joueur adverse dans le match contre les Bad Boys) ou encore Phil Jackson (coach du match The Last Dance).

Finale du championnat universitaire 1982 vs Georgetown

Match d’entraînement avec la Team USA 1984

Match 2 du premier tour des playoffs de la Conférence Est 1986

NBA All-Star Game 1988

Match 5 du premier tour des playoffs de la Conférence Est 1989

Chicago Bulls vs Atlanta Hawks 1990

Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers 1990

Match 3 des Finales de Conférence Est 1990

Match 5 des Finales NBA 1991

Match 1 des finales NBA 1992

Chicago Bulls vs New York Knicks 1995

Match 6 des Finales NBA 1996

Match 5 des Finales NBA 1997

Chicago Bulls vs Los Angeles Lakers 1997

Match 6 des Finales NBA 1998

Le Jordan Challenge sera disponible dans toutes les éditions de NBA 2K23, dont le lancement aura lieu le 8 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.