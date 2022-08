NBA 2K23 : la présence de la WNBA va se renforcer dans The W

2K Sports introduit de nouvelles fonctionnalités liées à la WNBA pour le mode The W de NBA 2K23 exclusivement sur next-gen.

Pour le plus grand plaisir des fans de la WNBA (l’équivalent féminin de la NBA), les joueurs auront la possibilité d’ajouter deux franchises à la ligue dans le mode The W de NBA 2K23. En bénéficiant d’une personnalisation complète, les joueurs peuvent soit créer une nouvelle équipe, soit faire revenir d’entre les morts une franchise disparue. Toujours dans le cadre du mode MyPlayer, NBA 2K23 ajoute les Défis de contact, où les joueurs reçoivent des instructions de joueurs, entraîneurs et légendes de la WNBA pour remplir des objectifs spécifiques afin de gagner des boosts de joueur. Le contenu dédié à la WNBA sera également intégré à d’autres aspects de NBA 2K23. Les utilisateurs pourront collecter des cartes de maillots, de logos et de coachs dans MyTeam, des récompenses qui ne peuvent être obtenues que par le biais de The W.

Felicia Steenhouse, senior producer chez Visual Concepts, déclare :

La WNBA se développe et évolue rapidement, et nous veillons également à élargir l’étendue et la portée du mode W pour offrir aux fans de la WNBA plus de façons de vivre cette expérience. Cette année, The W offre une expérience WNBA encore plus authentique dont les joueurs peuvent profiter, du choix de la manière de faire grandir la ligue à la conduite de la communauté vers de nouveaux sommets.

Le mode The W et ses caractéristiques

Tout pour la communauté : Chaque saison comportera six objectifs hebdomadaires que la communauté pourra atteindre collectivement. Si la communauté parvient à atteindre l’objectif commun sur quatre des six semaines de la saison, toutes celles et ceux qui font vivre NBA 2K23 recevront une récompense

Développement de la ligue : En progressant dans The W jusqu’au niveau maximum 10 de League Popularity, vous débloquerez deux Expansion Team slots, qui vous permettront de contrôler le développement de la ligue. Choisissez votre ville, construisez votre salle de sport, créez votre logo et dessinez vos uniformes

Les récompenses W : De nouveaux contenus et de superbes récompenses notamment des maillots WNBA, un logo et des cartes Coach MyTEAM, seront disponibles en exclusivité sur The W Online. Les joueurs pourront afficher fièrement leurs maillots, leur tout nouvel équipement de légende et bien plus encore dans The W et The City

Game Changers : Les membres de la communauté qui investissent énormément de temps et d’efforts pour atteindre l’objectif collectif obtiendront le statut de Game Changer. Les Game Changers se verront accorder un accès exclusif à des récompenses telles que les Team Takeover Boosts et auront la possibilité d’imprégner d’autres joueurs de The W Online avec des Player Boosts

Contact Challenges : À mesure que vous progressez dans le mode et que vous établissez des contacts, ceux-ci vous lancent des défis. Ces défis vous permettent de cocher certains matchs sur le calendrier, de faire équipe avec de nouvelles joueuses lors des Contact Workouts, d’atteindre des objectifs de statistiques pour la saison entière et de perfectionner votre jeu

All Star & Commissioner’s Cup : Pour la première fois dans The W, les joueurs auront l’opportunité désormais rejoindre l’équipe All-Star et participer au All-Star game, ainsi qu’à la Commissioner’s Cup

Le mode MyTeam de NBA 2K23 en vidéo

NBA 2K23 sortira le 9 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.