NBA 2K23 : J. Cole s’invite dans le mode MyCareer

Le mode MyCareer de NBA 2K23 va proposer le scénario le plus vaste et le plus impliqué de l'histoire de la franchise.

L’artiste hip-hop J.Cole figurera dans le mode MyCareer de NBA 2K23, qui conte une histoire débutant après la draft de la NBA. Les joueurs tenteront de devenir les meilleurs basketteurs possibles, tout en gérant leur vie en dehors du terrain dans les domaines de la musique, de la mode et des affaires. Un riche casting de personnages et de caméos interviendra dans le mode histoire de NBA 2K23, notamment pour aider les joueurs à se lier d’amitié avec J. Cole dans le but de capter les cœurs et l’âme de The City (exclusivité PS5, Xbox Series X et Xbox Series S).

Alfie Brody, vice-président de la stratégie marketing mondiale chez 2K Sports, précise :

L’ampleur, la profondeur et le talent présents cette année dans MyCareer créent une expérience inégalée au sein de NBA 2K23. Au sommet de cette liste de talents se trouve notre première star présente sur la jaquette qui se situe vraiment au croisement du basket et de la musique. Faire participer un visionnaire comme J. Cole et Dreamer au processus de création du jeu et de la bande-son met en valeur le pilier de la culture qu’est devenu NBA 2K23.

Une Édition Dreamer pour NBA 2K23 en exclusivité chez GameStop avec J.Cole

J. Cole, rappeur et producteur américain multi-platine, déclare :

NBA 2K est depuis longtemps un lieu de découverte de nouveaux talents musicaux et continue d’être la référence en matière de présentation de tout ce qui touche à la culture du basket. Ce fut une aventure incroyable non seulement d’apparaître sur une des jaquettes du jeu de cette année, mais aussi de faire partie de l’histoire, de la bande-son du mode MyCareer et d’amener la marque Dreamer dans NBA 2K. Il y a aussi plus à venir, alors faites attention à tout ce que les marques Dreamville et Dreamer vont communiquer pendant les saisons et pour Bas et Elite dans l’histoire MyCareer de cette année.

L’Édition Dreamer de NBA 2K23 sera exclusivement disponible chez GameStop aux États-Unis et au Canada. A noter que la bande-son de NBA 2K23 sera composée de plusieurs artistes célèbres, dont Drake, Megan Thee Stallion, Jack Harlow et Polo G, entre autres. 2K Sports ajoutera de nouvelles chansons chaque vendredi dans le cadre des mises à jour continues du modèle jeu-service.

Le G.O.A.T. Boat remplace la Cancha Del Mar pour le mode Neighborhood de NBA 2K23

Le vaisseau de croisière de luxe G.O.A.T. Boat est le grand frère de la Cancha Del Mar, dont l’agencement entièrement nouveau privilégie l’accessibilité autant que le style et l’élégance. On retrouve des similitudes, comme le système de pont et la Promenade, qui aideront les joueurs à se déplacer rapidement dans le G.O.A.T. Boat sans passer trop de temps à se perdre et à s’embrouiller.

Platinum Deck: Trips – Six 3v3 Courts, Four Elevators, Two Showers, Gatorade Training Facility

Platinum Deck: Deuces – Six 2v2 Courts, Three Elevators, Two Showers

Platinum Deck: MOAT – Two 5v5 Courts, Two Elevators, Two Showers, Entrance to Excursions

Silver Deck: Promenade – Jordan Challenge, The REC Lounge, The Cages, NBA Store, SWAG’s,

Rowe’s Sporting Goods, Wheels, Doc’s The Paint Tattoo, Partnered Stores, MyTeam, The Galleon 1v1, The Bridge 3v3, Daily Pick’Em, Daily Prize, Two Elevators

Gold Deck – MyCourt, Ante-Up

NBA 2K23 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC dès aujourd’hui.