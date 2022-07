NBA 2K23 : Devin Booker est le visage de la nouvelle simulation de basketball

L'Édition Standard et l'Édition Numérique Deluxe cross-gen de NBA 2K23 vont mettre en avant l'athlète américain Devin Booker.

Arrière des Suns de Phoenix, Devin Booker (trois fois NBA All-Star, médaillé d’or aux Jeux olympiques et vainqueur de la Conférence Ouest) sera sur les jaquettes de l’Édition Standard et l’Édition Numérique Deluxe cross-gen de NBA 2K23.

“C’est un rêve devenu réalité de me voir sur la jaquette de NBA 2K23“, déclare Devin Booker. “Je suis un très grand fan de la licence depuis que je suis enfant, et c’est surréaliste de rejoindre enfin le club exclusif des grands du basket présents sur la jaquette du jeu. Je suis également honoré de partager les jaquettes de cette année avec l’iconique Michael Jordan qui a changé ce sport pour tous les joueurs qui sont passés après lui, ainsi que deux des meilleures joueuses de la WNBA de tous les temps, Diana Taurasi et Sue Bird, qui continuent d’avoir un impact énorme dans notre milieu.”

Devin Booker, la vedette de NBA 2K23

NBA 2K23 sortira le 9 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

“Il était logique que Michael Jordan et Devin Booker soient les stars mondiales présentes sur les jaquettes de NBA 2K23“, explique Alfie Brody, vice-président de la stratégie marketing globale pour NBA 2K au sein de 2K Sports. “Michael Jordan s’est imposé comme l’un des plus grands athlètes de l’histoire et son impact générationnel sur le jeu est remarquable. Les réalisations de MJ associées à la jeunesse de Devin Booker, qui a déjà une carrière exceptionnelle, continueront d’inspirer les fans de basket à travers le monde pour les années à venir. Il va également sans dire que cette année la jaquette WNBA célèbre deux des joueuses les plus remarquables de la Ligue, Diana Taurasi et Sue Bird, qui continuent de laisser leur empreinte dans l’histoire du basket.”