NBA 2K22 : des légendes du basket et une touche de féminité pour les jaquettes

Luka Doncic, Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki, Kevin Durant et Candace Parker seront à l'honneur avec les différentes éditions de NBA 2K22.

Phénomène mondial et double All-Star de la NBA, Luka Doncic, actuel meneur et arrière des Mavericks de Dallas, sera présent sur l’édition standard et le pack numérique cross-gen de NBA 2K22 : “Je suis fier de représenter mon pays dans une jaquette spéciale qui honore les couleurs du drapeau slovène. Le basket m’a tellement donné, et je suis enthousiaste à l’idée de rendre la pareille et de collaborer avec 2K Foundations cette année pour aider la vie de jeunes enfants à travers le monde“. Les emblématiques Kareem Abdul-Jabbar (Hall of Famer, six fois champion NBA et six fois MVP, meilleur scoreur de tous les temps de la NBA), Dirk Nowitzki (14 fois All-Star, champion et MVP NBA) et Kevin Durant (11 fois All-Star, MVP de la ligue et deux fois champion NBA) s’afficheront eux sur l’édition 75ème Anniversaire de la NBA.

Enfin, grande première pour la licence, Candace Parker (6 fois All-Star WNBA), ailier et pivot des Chicago Sky, va promouvoir la ligue américaine professionnelle de basket-ball féminin en étant la star d’une version spéciale de l’édition standard aux Etats-Unis. A noter que l’artiste Charly Palmer s’est chargé de réaliser le visuel de l’édition 75ème Anniversaire de la NBA ainsi que celui du pack numérique cross-gen. Il est reconnu pour sa série d’œuvres “Civil Rights” et ses compositions titrées “America Must Change” qui défrayent la chronique en faisant notamment la couverture du magazine TIME.

NBA 2K22 et ses éditions

L’édition standard sera disponible au prix de 69,99 euros sur les consoles d’ancienne génération et de 74,99 euros sur les consoles de nouvelle génération

Le pack numérique cross-gen sera disponible au prix de 84,99 euros et permettra aux joueurs d’accéder à l’édition standard sur les consoles d’ancienne et de nouvelle génération

L’édition NBA 2K22 75ème Anniversaire de la NBA sera disponible au prix de 99,99€ euros. L’accès dual-gen est inclus dans le pack numérique cross-gen et l’édition NBA 2K22 75ème Anniversaire de la NBA (uniquement disponible au format numérique dans la région EMEA pour la Nintendo Switch)

NBA 2K22 sortira le 10 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.