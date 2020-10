NBA 2K21 : un premier aperçu du gameplay sur PS5 en 4K

2K Sports annonce que NBA 2K21 va atteindre de nouveaux sommets en matière de réalisme et de graphismes sur les consoles de nouvelle génération.

La version next-gen de NBA 2K21 a été développée à partir de zéro pour tirer pleinement parti de la puissance, de la vitesse et de la technologie des consoles de nouvelle génération. Il faut ainsi s’attendre à un bond en avant au niveau des améliorations graphiques (éclairages, textures, physique, animations de nouvelle génération, présentation visuelle à la pointe), des mouvements et impacts des joueurs sur le terrain (grâce à de nouveaux moteurs d’animation et de collision qui rendent le jeu plus fluide et plus physique) ainsi que le public dans les gradins (plus de 150 personnages uniques dirigés par l’intelligence artificielle qui interagissent de manière harmonieuse pour créer une expérience révolutionnaire dans le Lower Bowl).

Otra comparativa de #NBA2K21 en PS4 vs #PS5 Esta se ve mejor y es más completa: https://t.co/QEndKrt8ki pic.twitter.com/jIQJDakjmr — Carlos Villasante (@cvillasante) October 7, 2020

“Jamais auparavant nous n’avons été capables de délivrer ce niveau de fidélité visuelle et de réalisme dans un jeu vidéo“, déclare Greg Thomas, président de Visual Concepts. “NBA 2K21 est un titre exceptionnel qui délivre le mieux la promesse de la nouvelle génération, à savoir graphismes véritablement révolutionnaires, temps de chargement ultra-rapides, nouvelles caractéristiques incroyables et gameplay uniquement possibles sur cette nouvelle génération de consoles.”

NBA 2K21 sur PS5 : Golden State Warriors vs Dallas Mavericks, du gameplay en 4K

NBA 2K21 sera disponible le 10 novembre prochain sur Xbox Series X et Xbox Series S, puis le 12 novembre PS5 aux Etats-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud ainsi que le 19 novembre dans les autres territoires, dont la France. A noter que les possesseurs de l’édition Mamba Forever sur PS4 et Xbox One pourront profiter d’une upgrade next-gen.