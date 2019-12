Nawa Racer, moto électrique avec supercondensateur pour autonomie accrue

Les deux-roues aussi font leur révolution électrique. Il y a énormément de pistes de travail. Certains grands noms du secteur sont déjà à pied d’œuvre. Et des inconnus se lancent dans la bataille. La preuve avec Nawa et cette première moto, Racer, très prometteuse.

Une société baptisée Nawa vient de dévoiler un deux-roues électrique avec une roue arrière très design, des formes très futuristes et une autonomie bien supérieure à la majorité des deux-roues électriques du marché. Reste que cette moto Nawa Racer n’est qu’un prototype visant à faire la promotion d’un composant bien particulier de la moto : le supercondensateur. Avec cet ajout, il devient possible de proposer un véhicule disposant d’une autonomie très importante par rapport à l’utilisation d’une batterie seule.

La moto Nawa Racer utilise un supercondensateur en plus d’une batterie lithium-ion traditionnelle

Sur la Nawa Racer, une batterie de 9 kWh sur laquelle vient se brancher un supercondensateur de 0,1 kWh. Celui-ci est capable de récupérer 80 à 90% de l’énergie libérée au freinage. Bien davantage donc que ce que peuvent récupérer les batteries lithium-ion seules. Et cela se ressent immédiatement dans l’autonomie totale du véhicule. La Nawa Racer peut avaler 300 km avec son supercondensateur quand un deux-roues sans ce composant se contente de 180 km avec une batterie seule similaire.

pour un gain d’autonomie de l’ordre de 65%

Ce prototype ne sera jamais commercialisé, il sert uniquement de vitrine aux supercondensateurs. En carbone, ceux-ci sont peu onéreux à fabriquer et ne pèsent que 10 kg. Pour un gain d’autonomie pouvant atteindre les 65%. Pas mal, non ? Impossible de tenir la comparaison avec une batterie seule. Et cette technologie est le plus efficace dans un environnement urbain, avec une conduite faite de démarrages et freinages. Selon le PDG de Nawa, Ulrik Grape, “le supercondensateur est constamment sollicité à chaque accélération et chaque freinage“. En terme d’accélération pure d’ailleurs, la Nawa Racer n’a pas à rougir, elle avale le 0 à 100 km/h “en moins de 3 secondes, facilement“. Elle sera en démonstration du CES 2020 et la production à grande échelle de ce supercondensateur démarrera dans l’année. Ne manquera alors plus que des constructeurs reconnus de deux-roues l’intègrent…