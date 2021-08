Nautilus : Disney commande une série télévisée basée sur Vingt Mille Lieues sous les mers

Le film adaptant le roman d'aventures fantastiques Vingt Mille Lieues sous les mers est abandonné pour devenir une série.

La série originale Nautilus pour la plateforme de streaming Disney+ reviendra sur l’origine du personnage le plus emblématique de Jules Verne, le capitaine Nemo, et de son célèbre sous-marin, le Nautilus, via dix épisodes de 50 minutes. Le personnage principal de l’histoire est un prince indien spolié de son droit de naissance et de sa famille, un prisonnier de la Compagnie des Indes orientales et un homme déterminé à se venger des forces qui lui ont tout pris. Mais lorsqu’il prend la mer avec son équipage hétéroclite à bord de l’impressionnant Nautilus, il ne se contente pas de combattre son ennemi, il découvre également un monde sous-marin magique.

Disney+ Orders ‘Nautilus’ Series Based on Jules Verne Classic ‘20,000 Leagues Under The Sea’ https://t.co/z58sM1Me3w — The Hollywood Reporter (@THR) August 23, 2021

Le classique de Jules Verne va être porté sur le petit écran

Après le film de 1954 avec James Mason et Kirk Douglas, Disney avait songé pendant plusieurs années à relancer Vingt Mille Lieues sous les mers au cinéma avec l’aide du réalisateur Joseph McGinty Nichol (McG), puis David Fincher et enfin Bryan Singer, mais sans grande réussite malgré l’intérêt de Dwayne Johnson et Brad Pitt pour le projet. Au final, c’est donc une série qui est en préparation.

Développé et coproduit par Xavier Marchand de Moonriver TV et Anand Tucker de Seven Stories, Nautilus est également supervisé par James Dormer (Beowulf : Return to the Shieldlands, The Musketeers, Medici : Masters of Florence), en plus d’en être le scénariste, et Johanna Devereaux (Dr Harrow, Half Broken Things, The King’s Head : A Maverick in London) pour Disney. Le tournage devrait avoir lieu début 2022.