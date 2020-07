Naughty Dog : le recrutement pour la PS5 s’intensifie, une nouvelle licence en vue ?

Le studio américain Naughty Dog recrute en masse pour un jeu solo prévu exclusivement sur PS5.

Si les équipes de Naughty Dog vont désormais avoir du repos après le développement intense de The Last of Us 2, la filiale des Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios cherche à recruter de nouveaux talents afin d’être armé pour la PS5. Un character concept artist, un environment artist, un gameplay animator, un technical animator, un cinematic lighting artist, un level environment designer ou encore plusieurs programmeurs sont ciblés afin de travailler sur une potentielle nouvelle licence. Depuis plusieurs années, une rumeur concernant un jeu dans l’espace revient en boucle à cause de l’annulation du projet Savage Starlight, cela serait donc le moment idéal pour que le rêve devienne réalité sachant que The Last of Us 2 regorge de clins d’oeil liés à cette thématique.

Neil Druckmann parle de la PS5 de Sony

Durant le podcast Talking Games with Reggie and Harold, le directeur créatif et vice-président de Naughty Dog a expliqué qu’il était impatient de pouvoir exploiter la puissance et la vitesse de la PS5 : “À la fin d’une génération de consoles, vous ressentez toujours les contraintes. Vous avez toujours l’impression que vous essayez de repousser une série de murs et de trouver les petites fissures qui vous permettront d’aller un peu plus loin en termes de mémoire, de processeur ou de vitesse de disque dur. Le démarrage d’une nouvelle génération est un peu comme une lame à double tranchant. D’un côté, vous devez développer une nouvelle technologie pour un nouveau hardware et cela peut représenter un combat difficile. De l’autre, vous ressentez soudainement une liberté qui vous fait dire ‘oh mon dieu, nous pouvons respirer à nouveau ! Nous pouvons nous libérer de ces contraintes !’. Une des choses qui nous enthousiasme le plus, c’est le SSD et ce qu’il implique en termes de chargements quasiment invisibles. De notre côté, nous travaillons tellement à faire en sorte que vous ne voyez jamais d’écran de chargement une fois l’aventure lancée. Il y a tellement de travail effectué dans les coulisses en matière de design et de découpage des niveaux et tout ceci est invisible pour les joueurs. Ils ne voient jamais ce qui est fait. Mais sachant que nous pourrons désormais charger les choses plus rapidement, cela signifie simplement que les designers n’ont pas à être aussi restreints vis-à-vis de leur manière de répartir les choses. Ou restreints dans notre manière de réfléchir aux choses, de choisir quand charger de nouveaux personnages. Je suis donc excité à l’idée de voir les portes qu’elle nous ouvre.”