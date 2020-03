NASA : SpaceX remporte un contrat pour envoyer un vaisseau sur un astéroïde

Le programme vise à envoyer un engin sur l'astéroïde Pysché, dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter.

La société SpaceX pilotée par Elon Musk, également patron de Tesla, est sur une bonne lancée cette année. En janvier, un quatrième vol pour déployer 60 satellites supplémentaires rejoignant la flotte des 180 satellites à orbite terrestre basse (LOE – Low Earth Orbit) qui formeront la constellation Starlink a été lancé, une opération rapidement renouvelée puisqu’en février SpaceX a effectué un cinquième vol pour déployer 60 nouveaux satellites. L’entreprise se rapproche ainsi du seuil des 400 satellites qui permettraient d’assurer un fonctionnement basique du réseau Internet couvrant la planète. Mais au-delà de sa mission principale, SpaceX remporte des contrats lui permettant de s’imposer comme un prestataire de choix dans le très disputé secteur spatial. On apprend aujourd’hui via le site Teslarati que l’entreprise empoche un contrat visant à envoyer un engin sur l’astéroïde Psyché.

Un astéroïde riche en métaux précieux

Considéré comme le noyau ferreux apparent d’une protoplanète selon Wikipédia, Psyché est un astéroïde de plus de 200 kilomètres de diamètre composé à 90% d’un alliage, le ferronickel, et de pyroxène. Selon les estimations actuelles, Psyché abriterait une quantité de métaux précieux représentant une valeur totale de près de 700 quintillons de dollars, soit 700 milliards de mille milliards de milliards de dollars. Pour le situer, la ceinture d’astéroïde se situe entre Mars et Jupiter — et donc au-delà de la planète rouge.

Un contrat à 117 millions de dollars

Selon l’article, un vaisseau spatial de 2 608 kg situé au sommet du lanceur lourd Falcon Heavy de SpaceX étudiera l’astéroïde au cours de l’année 2022, avec un lancement depuis le Launch Pad 39A de la NASA à Cape Canaveral, en Floride. Les scientifiques de l’agence gouvernementale espèrent en apprendre plus sur ce qui pourrait être le cœur mort et exposé d’une ancienne protoplanète. Ce contrat signe pour SpaceX le huitième au sein du Programme de services de lancement (LSP) de la NASA et le premier pour le lanceur lourd Falcon Heavy.