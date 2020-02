NASA : Axiom Space va construire un module pour héberger des visiteurs sur l’ISS

Le tourisme spatial deviendra une réalité d'ici quelques années, la NASA ayant trouvé son prestataire pour construire un module de visite qu'on pourrait plus simplement appeler une chambre d'hôtel. Elle sera toutefois réservé à des astronautes.

Le tourisme spatial, ce n’est pas encore ça. Alors que SpaceX de Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos et Virgin Galactic de Richard Branson se font la course pour déterminer qui sera le premier à proposer des voyages extra-orbitaux, la NASA pourrait bien les coiffer au poteau et proposer plus intéressant encore. Le site fool.com révèle en effet que pour qui en a les moyens, le voyage pourrait se prolonger jusqu’à 30 jours à bord de l’ISS, grâce à un module de chambre construit par Axiom Space. Chaque journée passée à bord sera facturée 35 000 dollars, il faudra donc être en mesure de dépenser une somme colossale pour espérer séjourner dans la Station Spatiale Internationale. Comme l’explique le site, le tourisme spatial est capital pour la NASA, qui envisage d’utiliser l’ISS comme une sorte de AirBnB de l’espace. À 1 million et 50 000 euros le mois, l’opération sera sans aucun doute rentable.

Pas pour tout le monde

Lorsque la NASA a dévoilé en juin 2019 ce projet, il était clairement établi que n’importe qui avec suffisamment de moyens ne pourrait pas se permettre de séjourner à bord de l’ISS. Au contraire, on n’y hébergera pas des touristes, mais des représentants officiels des entreprises et des institutions qui mènent des “activités commerciales et marketing approuvées” par l’agence gouvernementale américaine. À titre de comparaison, un voyage dans l’espace avec Blue Origin pourrait coûter jusqu’à $300 000.

Une capsule d’habitation

Le module dont la construction est confiée à Axiom Space est financée dans la cadre du Next Space Technologies for Exploration Partnerships ou NextSTEP-2. Il s’attachera à l’ISS et permettra au visiteur d’avoir accès à l’ensemble de la Station. Axiom Space a de son côté fait part de sa volonté de manufacturer des modules indépendants, devenant en quelque sorte une entreprise de BTP pour l’espace. Son seul concurrent, Bigelow, conçoit des habitats gonflables BEAM, déjà partiellement utilisés sur l’ISS.