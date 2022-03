Napoleon : Joaquin Phoenix incarnera l’empereur et militaire français pour le film de Ridley Scott

Des premières images de Joaquin Phoenix en Napoléon.

Anciennement baptisé Kitbag, le film est un regard original et personnel sur les origines de Napoléon et son ascension rapide et impitoyable vers le statut d’empereur, vu à travers le prisme de sa relation addictive et souvent volatile avec sa femme et son seul véritable amour, Joséphine de Beauharnais. L’intention de cette production pour la plateforme de streaming Apple TV+ est de retranscrire les célèbres batailles de Napoléon, son ambition implacable et son esprit stratégique stupéfiant en tant que chef militaire extraordinaire et visionnaire de la guerre.

“Napoléon est un homme qui m’a toujours fasciné“, a déclaré Ridley Scott. “Il est sorti de nulle part pour tout diriger – mais pendant tout ce temps, il menait une guerre romantique avec sa femme. Il a conquis le monde pour essayer de gagner son amour, et quand il n’a pas réussi, il l’a conquis pour la détruire, et s’est détruit lui-même dans le processus.”

Napoleon vise une diffusion en 2023 sur Apple TV+

En plus de Joaquin Phoenix, le casting est composé de Vanessa Kirby et Tahar Rahim (le puissant commissaire de l’armée révolutionnaire). Actuellement en tournage depuis le début de l’année et basé sur le scénario de David Scarpa, Napoleon est produit par Ridley Scott via Scott Free Productions aux côtés de Mark Huffam et Kevin Walsh.