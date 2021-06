Nanoleaf Elements : de nouveaux panneaux LED plus passe-partout

Le fabricant de panneaux LED Nanoleaf dévoile une nouvelle référence baptisée Elements. Ces nouveaux panneaux offrent un look en bois mais doivent se contenter du blanc.

La technologie LED offre d’innombrables possibilités, notamment en ce qui concerne l’éclairage, intérieur comme extérieur. En intérieur, la marque Nanoleaf propose des panneaux aux formes très géométriques pour un éclairage à nul autre pareil, entièrement personnalisable. Aujourd’hui, le fabricant dénouvelle une nouvelle référence, plus passe-partout.

Les nouveaux panneaux LED Nanoleaf Elements se feront plus discrets dans votre intérieur

Nanoleaf s’est fait connaître avec ses panneaux LED muraux, lesquels pouvant être contrôlés individuellement et réarrangés à loisir selon n’importe quelle forme. Ceci étant dit, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ces accessoires peuvent jurer dans un intérieur dans la mesure où ce ne sont alors plus que des pièces de plastique translucides fixées à votre mur. La marque entend bien changer cela avec sa nouvelle référence.

Offrant un look bois du plus bel effet

Nanoleaf annonce aujourd’hui leur dernière entrée en date dans leur gamme Nanoleaf Elements. Ces nouveaux panneaux ont été pensés pour ressembler à des panneaux en bois lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Cela signifie qu’ils peuvent être placés n’importe où dans votre maison et donner l’impression d’être une décoration murale artistique comme une autre lorsque les panneaux sont éteints.

Malheureusement, un certain nombre de compromis ont dû être faits pour obtenir ce résultat. Contrairement aux autres panneaux LED de Nanoleaf, cette nouvelle gamme ne permet pas de profiter d’un spectre de couleurs complet. En effet, celle-ci se contente du blanc, entre blanc chaud et blanc froid. Ce qui peut cependant tout à fait convenir dans un salon ou une chambre, par exemple.

En termes de fonctionnement, cette nouvelle gamme reste similaire à ce qui existe déjà. On retrouvera notamment les contrôles tactiles ainsi que la possibilité de les synchroniser à la musique. Il sera aussi possible d’activer les changements automatiques de la température de la lumière suivant le rythme circadien. Les panneaux sont aussi compatibles avec HomeKit. Autrement dit, il est possible de les piloter via les iPhone ou iPad d’Apple. Le Elements Smarter Kit sera proposé 300 $, avec des packs additionnels contenant 3 panneaux supplémentaires pour 100 $ l’unité.