Nacon rachète le studio Passtech Games

L'acquisition de Passtech Games contribue à renforcer le positionnement éditorial de Nacon sur le marché des jeux AA.

Le succès critique et commercial de Curse of the Dead Gods (une licence qui appartient à Focus Home Interactive) a motivé l’éditeur français Nacon a finaliser la signature d’un protocole d’acquisition de 100% de Passtech Games (Space Run, Space Run Galaxy, Masters of Anima). Sylvain Passot continuera à animer l’équipe du studio lyonnais en jouissant d’une grande autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l’aspect créatif de ses productions. Le pôle jeux vidéo de Nacon compte désormais 11 sites de développement (7 en France, 1 en Belgique, 1 en Italie, 1 au Canada et 1 en Australie) totalisant environ 500 développeurs, soutenus par une équipe dédiée à l’édition de 60 personnes.

The news is out! We are excited to start working hand in hand with @Nacon on our next projects! Happy to join the devs' family! 🔥 https://t.co/6xB9obSF85 — Passtech Games 💀 CotDG is out! (@PasstechGames) April 2, 2021

“Cette acquisition illustre la stratégie de Nacon d’accroître son savoir-faire dans le développement de jeux vidéo destinés aux gamers les plus engagés. Nous sommes ravis d’accueillir les talents de Passtech Games dont la créativité va renforcer notre ligne éditoriale“, a déclaré Alain Falc, président-directeur général de Nacon. “Nous nous réjouissons d’intégrer Nacon, dont nous apprécions l’énergie et l’enthousiasme au sujet de nos projets. C’est une belle opportunité pour continuer notre développement, aux côtés des autres studios de qualité de l’entreprise, et de proposer des jeux toujours plus originaux“, rajoute Sylvain Passot, président et fondateur de Passtech Games.

Curse of the Dead Gods de Passtech Games